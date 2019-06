Por logística, Bolsonaro não se reúne com presidente chinês no G20

Um dos encontros mais aguardados da agenda de Jair Bolsonaro na cúpula do G20, em Osaka (Japão), foi cancelado neste sábado 29. A reunião bilateral do brasileiro com o presidente da China, Xi Jinping, não ocorreu por “motivos logísticos”, devido a um atraso na agenda do chinês.

“Temos uma incompatibilidade de agendas em função de atraso das bilaterais. Nós esperamos até o presente momento, mas nós temos um horário para a decolagem e ainda temos que retornar ao hotel para fazer o fechamento”, disse o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros a jornalistas.

A reunião com Xi seria o último compromisso de Bolsonaro durante a cúpula, que reúne as vinte principais economias do mundo. Mais cedo, o presidente brasileiro reforçou o interesse em visitar a China em outubro.

No último dia da cúpula, o presidente brasileiro se reuniu com outros líderes asiáticos, como príncipe saudita Mohammed bin Sauman e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

Presidente @jairbolsonaro se reuniu com Principe Herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman. Bolsonaro demonstrou interesse em visitar o pais. #BrasilnoJapao pic.twitter.com/rO1N9d0IOp — Planalto (@planalto) June 29, 2019