Polícia iraniana atira contra população em estação de trem em Teerã

A polícia do Irã abriu fogo contra pessoas em uma estação de trem em Teerã nesta quarta-feira, 16, e espancaram mulheres que não estavam usando o hijab, lenço islâmico que cobre a cabeça e cabelos.

Imagens compartilhadas pelas redes sociais mostraram passageiros correndo em direção às saídas da estação enquanto a polícia começou a atirar em uma plataforma movimentada. Os policiais também foram filmados pelos vagões dos trens espancando mulheres com cassetetes.

Horrific. Islamic Republic regime crackdown forces shooting at people in a metro station in Tehran. pic.twitter.com/PB5Af3wQmU — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) November 15, 2022

+ ONU pede libertação de milhares de manifestantes presos no Irã

As manifestações que se espalharam pelo país após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob a custódia da polícia estão prestes a entrar no terceiro mês e se intensificaram desde esta terça-feira 15, quando organizadores do protesto pediram três dias de ação para marcar o “Novembro Sangrento” de 2019, quando uma repressão a protestos de rua contra o aumento dos preços dos combustíveis levou a centenas de mortes.

Entoando cânticos como “Vamos lutar! Nós vamos morrer! Vamos recuperar o Irã!”, dezenas de pessoas se reuniram em torno de uma fogueira em uma rua de Teerã, mostrou um vídeo publicado em redes sociais. Os manifestantes também foram filmados cantando e incendiando hijabs nas estações de metrô e, de acordo com agências internacionais, seis pessoas morreram em todo o país durante a última noite.

As estações de metrô se tornaram um dos locais de maior repressão das forças iranianas contra a população desde a morte de Amini. No início de setembro, o secretário do Ministério para Promoção da Virtude e Prevenção do vício anunciou que o governo estava planejando usar tecnologia de reconhecimento facial para investigar mulheres gravadas em câmeras de segurança de transporte público.

https://twitter.com/i/status/1592956260252471296

Desde o início dos protestos, em setembro, o Irã já prendeu mais de 14 mil pessoas. Autoridades pediram para o judiciário não mostrar clemência aos detidos, e uma pessoa foi oficialmente condenada à morte.

+ Governo do Irã acusa mais de mil pessoas por protestos em Teerã

Segundo organizações de direitos humanos, 326 pessoas já foram mortas por conta das manifestações recentes. Este número, no entanto, pode ser ainda maior devido à falta de transparência do governo iraniano e à supressão da mídia e da internet no país.

