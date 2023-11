Polícia Federal faz buscas no Consulado de Portugal no Rio de Janeiro

Em parceria com autoridades de Portugal, a Polícia Federal cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 7, incluindo no Consulado de Portugal no estado. Os agentes apuram o agendamento ilícito de vagas para atos consulares, além dos crimes de corrupção, peculato e falsificação de documentos.

Em nota, a Polícia Federal afirmou que cerca de 30 policiais federais e agentes de segurança portugueses participaram da operação contra os crimes, que teriam sido “cometidos por funcionários do Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro, em conluio com requerentes de vistos e nacionalidade portuguesa”.

A operação, segundo um porta-voz, não tem ligação alguma com outra operação de busca e apreensão que levou à renúncia do primeiro-ministro português, António Costa, nesta terça-feira.

Atualmente, mais de 30% dos estrangeiros que vivem em Portugal são brasileiros, segundo relatório do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) português. De acordo com o Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA), do SEF, os brasileiros continuam sendo a principal comunidade estrangeira residente em Portugal e também foi a que mais cresceu no país no ano passado, com aumento de 17,1% em relação a 2021.

Apesar dos números já impressionantes, estima-se que uma quantidade maior de brasileiros resida em Portugal. Isso porque as estatísticas do país não contabilizam pessoas que têm dupla cidadania de alguma nação da União Europeia ou aqueles que estão em situação irregular no país.

Os dados também não incluem milhares de brasileiros cuja situação foi legalizada automaticamente com a recém-autorizada residência especial para países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Desde março deste ano, o documento garantiu a regularização de imigrantes lusófonos em Portugal, com brasileiros respondendo por mais de 80% das solicitações.