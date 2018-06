Polícia desmonta 2 acampamentos com 1.000 imigrantes em Paris

A Polícia começou a esvaziar nesta segunda-feira (04) dois grandes acampamentos ilegais de imigrantes que ficavam dentro de Paris, na França, nos quais viviam em tendas de campanha em torno de 1.000 pessoas.

Segundo as autoridades locais, os dois acampamentos ficavam localizados nos píeres do canal Saint Martin e Porta de La Chapelle.

As forças da ordem e os serviços sociais começaram a atuar, em um ambiente de calma e sem incidentes, por volta das 6h30 (horário local, 1h30 em Brasília). Os imigrantes e refugiados foram levados para ônibus preparados pela prefeitura sob o atento olhar de vários jornalistas.

Em comunicado, a prefeitura da região insistiu que “as pessoas serão objeto de um exame completo e profundo da sua situação administrativa pelos serviços do Estado”. Uma forma de indicar, em particular, que se avaliará quem pode pedir asilo.

A de hoje é a operação número 35 de evacuação de um campo de refugiados na capital francesa desde junho de 2015. A última tinha sido na quarta-feira passada (30), quando o maior campo da cidade, com mais de 1.500 pessoas, foi esvaziado.

Os imigrantes do campo chamado de Millenaire, no nordeste de Paris, foram levados para vários centros de acomodação ao redor da capital.

A Europa enfrenta uma grave crise migratória desde 2015, após guerras na Líbia e na Síria. Mais de 1 milhão de pessoas da África e do Oriente Médio tentaram chegar ao continente pela Turquia ou pelo mar nos últimos anos.

Na França, grande parte dos refugiados acabou no porto de Calais, no norte do país, onde uma enorme favela foi desmontada pelas autoridades no final de 2016. Outros se reuniram em Paris e no sudeste do país, perto da fronteira com a Itália.

(Com EFE e Reuters)