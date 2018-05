Refugiado resgata menino pendurado em 4º andar de prédio e vira herói

Um refugiado de Mali está sendo considerado herói depois der salvar um menino de 4 anos que estava pendurada no quarto andar de um prédio em Paris, na França. Por sua coragem, Mamoudou Gassama foi convidado para um encontro com o presidente Emmanuel Macron no Palácio do Elise e será naturalizado cidadão francês.

Gassama salvou a vida do garoto que caiu da janela de um apartamento em Paris, no sábado (26). O homem de 22 anos escalou pelas varandas até chegar ao menino, que tinha ficado pendurado.

Um vídeo capturou o resgate espetacular protagonizado por Gassama e viralizou nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (28), Gassama foi recebido no Palácio presidencial por Emmanuel Macron, que anunciou que o jovem de 22 anos vai ser naturalizado francês. Além disso, o refugiado recebeu uma oferta para trabalhar no Corpo de Bombeiros de Paris.

“Eu simplesmente não tive tempo para pensar, corri para o outro lado da rua para salvá-lo”, contou Gassama à Macron durante o encontro. “Quanto mais eu subia, mais coragem tinha de subir ainda mais alto “, acrescentou.

Segundo o refugiado, o menino de 4 anos chorou muito depois de ser regatado, pois tinha machucado um dos pés.

Ainda não se sabe exatamente como a criança caiu pela varanda. Segundo a imprensa francesa, os pais do menino não estavam em casa quando o incidente aconteceu. O pai já foi interrogado pela polícia e está sendo investigado.

Além de se encontrar com Macron, Gassama também recebeu elogios da prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Ela se referiu ao refugiado como “Homem-Aranha” e afirmou que ele é um “exemplo para todos os cidadãos”.