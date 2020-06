Polícia britânica classifica ataque com faca em Reading como terrorista

A polícia do Reino Unido classificou como ato terrorista o ataque com faca que deixou três mortos e três feridos em um parque em Reading, no sul da Inglaterra, no sábado 20. De acordo com as forças de segurança, um suspeito de 25 anos foi preso.

“A polícia antiterrorismo pode agora confirmar que o esfaqueamento ocorrido em Reading na noite passada foi declarado como incidente terrorista”, diz um comunicado oficial.

🚨| UPDATE- Murder investigation Reading@TerrorismPolice can now confirm that the stabbing incident that happened in Reading last night has now been declared a terrorist incident.

We continue to work together with Counter Terrorism Policing SE.

— Thames Valley Police (@ThamesVP) June 21, 2020