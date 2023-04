‘Pizza flambada’ causa incêndio em restaurante de Madrid

Duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas nessa sexta-feira, 21, em um incêndio iniciado quando um garçom queimou uma pizza em um restaurante de Madri e acidentalmente incendiou a decoração. Um dos mortos era funcionário do restaurante e o outro cliente, disse o prefeito da cidade, José Luis Martínez-Almeida. Uma pessoa foi internada em estado crítico e outras cinco ficaram gravemente feridas.

O fogo parece ter começado quando um garçom flambava uma pizza e as chamas pegaram flores de plástico que decoravam o teto e as colunas do estabelecimento.

Testemunhas contaram ao jornal El País que o garçom derramou álcool no prato e ateou fogo. O garçom “estava com o prato em chamas em uma das mãos e o maçarico na outra. Ele passou por uma coluna com plantas em volta e em questão de segundos queimou tudo”, disse uma testemunha.