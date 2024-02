PIB dos EUA cresce e abre oportunidades para imigração brasileira

O desemprego no Brasil fechou o ano de 2023 em 7,8%, a menor taxa desde 2014. Ainda assim, o número representa 16.7 milhões de desempregados. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a taxa caiu para 3,7% no ano passado, rendendo ao país a classificação de “pleno emprego”. De acordo com uma pesquisa encomendada pela Avalara, empresa de software de automação fiscal, 84% dos diretores financeiros (CFOs) nos Estados Unidos e no Reino Unido enfrentam dificuldades para atrair e reter talentos em suas equipes de contabilidade e finanças, o que abre uma oportunidade para imigrantes – inclusive brasileiros.

“Os Estados Unidos são a maior economia do mundo, com um Produto Interno Bruto (PIB) estimado em US$ 26,95 trilhões. O país absorve toda mão de obra disponível. Isso gera uma concorrência entre os empregadores, que disputam funcionários bons e qualificados”, esclarece o advogado Gustavo Rene Nicolau, fundador do Green Card US, escritório de advocacia especializado em imigração.

Oportunidades

De acordo com dados recentes do Departamento de Imigração Americano, existe uma necessidade de importar profissionais qualificados, sobretudo nas áreas de ciências, saúde, tecnologia, engenharia e matemática. E com o crescimento econômico acima da previsão do mercado financeiro, “a urgência é ainda maior”, afirma Nicolau.

O PIB do estado da Califórnia (US$ 3,5 trilhões) e do estado de Nova York (média de US$ 2,2 trilhões) superam sozinhos o PIB do Brasil inteiro, que hoje é de aproximadamente US$ 1,6 trilhão. Para atender à demanda de manutenção e crescimento, segundo o advogado, nascem oportunidades de trabalho.

Continua após a publicidade

Como fazer a transição?

Para trabalhar nos Estados Unidos é necessário possuir um visto de trabalho e permanência. Caso uma empresa americana solicite a contratação ao governo, o visto é mais rápido: em até 6 meses o profissional recebe a autorização. Mas, se o interesse não partir de uma companhia nacional, o próprio imigrante pode pedir o seu Green Card – então a espera pode subir para um ano e meio. Mas os prazos sofrem variação, a depender do tipo de autorização solicitada.

Alguns critérios importantes na hora de pleitear o visto são: possuir os estudos superiores completos, ter reconhecimento na área de trabalho, autoria de publicações acadêmicas, artigos publicados na imprensa, prêmios recebidos e licença para exercer profissão, entre outros fatores.

A experiência presencial proporciona maior probabilidade de promoções nos cargos, devido a maior proximidade com a empresa e seus funcionários. Apesar disso, muitas empresas estão abertas ao trabalho remoto, principalmente na área de tecnologia – programação, desenvolvimento e dados, por exemplo.