Pessoa mais velha do mundo morre aos 117 anos

A pessoa mais velha do mundo, uma mulher japonesa chamada Chiyo Miyako, morreu aos 117 anos, informou o Guinness Book. A causa da morte, que ocorreu domingo (22) mas só foi anunciada quinta-feira (26), ainda não foi divulgada.

Miyako nasceu em 2 de maio de 1901, na cidade de Wakayama, na região de Kansai, a 103 quilômetros de Kyoto. Ela tornou-se a pessoa mais velha do mundo em abril de 2018, depois que a também japonesa Nabi Tajima morreu, coincidentemente aos 117 anos de idade.

A família de Miyako disse que ela conversava bastante e era muito gentil com os outros. Eles costumavam chamá-la de “deusa” e afirmam que ela gostava muito de caligrafia, um hobby da infância que havia praticado até o fim da vida, e adorava comer sushi e enguia.

O Guinness Book possui três categorias de longevidade: o homem vivo mais velho do mundo, a mulher viva mais velha do mundo e a pessoa viva mais velha do mundo, independentemente do sexo.

O título masculino é do também japonês Masazo Nonaka, que completou 113 anos na quarta-feira (25). Como Miyako ocupava as outras duas posições, uma investigação ainda deve ser conduzida para descobrir quem ficará com os títulos.

A pessoa a viver por mais tempo na história foi Jeanne Louise Calment, da França, que morreu com 122 anos. Ela nasceu em 1875 e faleceu em 1997.