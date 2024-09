Pesquisa revela quem os eleitores acham que ganhou o debate entre Kamala e Trump

Uma pesquisa rápida divulgada nesta quarta-feira, 11, pela emissora americana CNN, e conduzida pela empresa SSRS, revelou que o debate presidencial da véspera aumentou a ligeira vantagem da candidata democrata, Kamala Harris, sobre o republicano Donald Trump na corrida pela Casa Branca. O levantamento mostrou que 63% dos eleitores que assistiram ao debate acreditam que ela “ganhou”, quase o dobro (37%) dos que apontaram seu rival como vencedor.

A pesquisa revelou ainda que Kamala conseguiu causar uma impressão positiva nos eleitores. Após o debate, 44% disseram que ela entende melhor os problemas que os americanos comuns enfrentam hoje, enquanto 40% disseram o mesmo sobre Trump. É um avanço para a campanha democrata: antes, 43% achavam que o republicano os entendia melhor, em comparação com 39% para a democrata.

Além disso, 45% afirmaram que veem a vice-presidente dos Estados Unidos de maneira favorável, seis pontos percentuais a mais do que antes dos candidatos subirem ao palco. No entanto, o campo ainda está bastante dividido: 44% dos eleitores disseram que a veem de maneira desfavorável após o debate.

Por outro lado, as opiniões sobre Trump permaneceram praticamente inalteradas: 39% o classificaram de maneira favorável e 51%, desfavorável.

Vantagem na corrida

Os resultados destacam um ligeiro giro em direção a Kamala, sugerindo um aumento de sua vantagem na corrida presidencial. Uma média de pesquisas nacionais antes do debate mostra que ela está 2,8 pontos à frente de Trump, e ela vem subindo nas intenções de voto – embora a disputa ainda esteja acirradíssima.

Também é importante destacar que, segundo a CNN, os especialistas que conduziram a pesquisa tinham seis pontos a mais de probabilidade de serem alinhados aos republicanos, o que significa que os entrevistados tinham cerca de quatro pontos percentuais a mais de inclinação ao Partido Republicano do que todos os eleitores registrados nacionalmente. Ou seja, a vantagem de Kamala pode ser ainda maior.

Questões principais

Apesar disso, a questão da economia ainda parece ser um obstáculo para a campanha democrata. Na pesquisa rápida da CNN, 55% dos eleitores disseram que Trump lidaria com as finanças do país melhor do que Kamala, enquanto 35% disseram o inverso — uma margem de 20 pontos, um pouco maior do que antes do debate.

A grande maioria dos americanos que assistiram ao confronto disse que suas intenções de voto não mudaram — 82%. Outros 14% disseram que o evento os fez querer reconsiderar seu voto, enquanto apenas 4% disseram que suas intenções de voto realmente mudaram.

Menos de uma hora depois de deixar o palco, a campanha de Kamala desafiou Trump para outra rodada.

“Eles querem outro debate porque perderam”, Trump garantiu na sala de imprensa após o debate. “Então, nós vamos, você sabe, pensar sobre isso.”