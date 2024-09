Taylor Swift anuncia apoio a Kamala Harris na corrida pela Casa Branca

Taylor Swift anunciou, nesta quarta-feira, 11, seu apoio à candidata democrata e vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, na corrida pela Casa Branca. Em uma postagem no Instagram pouco após o fim do debate presidencial, a cantora afirmou que escolheu endossar a candidata “porque ela luta pelos direitos e causas que penso precisarem de uma guerreira para defendê-los.”

“Acredito que ela é uma líder firme e talentosa e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos guiados pela calma, e não pelo caos”, escreveu, em crítica velada a Trump.

No post, Swift também abordou imagens geradas por inteligência artificial (IA) compartilhadas pelo ex-presidente Donald Trump, no final de agosto, que publicizavam falsamente o apoio da cantora e de seus fãs à campanha do republicano.

“Isso realmente evocou meus medos em relação à IA e os perigos de espalhar desinformação. Isso me levou à conclusão de que preciso ser muito transparente sobre meus planos reais para esta eleição como eleitora”, explicou. “A maneira mais simples de combater a desinformação é com a verdade.”

Uma publicação compartilhada por Taylor Swift (@taylorswift)

Swift acrescentou que assistiu ao debate presidencial e pediu aos fãs que pesquisassem “as posições que esses candidatos assumem sobre os tópicos que mais importam para vocês”.

Ela assinou a postagem com a frase “Childless cat lady” (“Mulher dona de gatos sem filhos”, em tradução livre), uma referência uma declaração feita pelo candidato republicano à vice-presidência, J.D. Vance, criticando figuras femininas que escolhem ter pets ao invés de constituir uma família.

Em entrevista à emissora americana Fox News, em 2021, Vance se referiu aos democratas no Congresso e ao governo Biden como “um bando de donas de gato sem filhos, que são infelizes com suas próprias vidas e com as escolhas que fizeram e, portanto, querem deixar o resto do país infeliz também”.