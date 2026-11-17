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Pequim, capital da China, intensificou as proibições sobre drones, estendendo-as agora à posse e armazenamento em todo o território. A medida, em vigor desde domingo, visa reforçar a segurança da capital e prevê multas severas. A decisão ocorre após um incidente aéreo e contrasta com a relevância do país no setor.

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A cidade de Pequim, capital da China, passou a proibir não apenas o uso, mas também a posse de drones. Segundo as autoridades chinesas, a medida tem como objetivo reforçar a segurança da capital, sede do governo e do Partido Comunista Chinês (PCC).

A restrição, que entrou em vigor no domingo, 15, abrange todo o território administrativo de Pequim, uma área de aproximadamente 16.400 quilômetros quadrados, incluindo regiões urbanas, rurais e montanhosas. Quem descumprir a determinação poderá ter o equipamento confiscado e receber multas de 500 a 5.000 yuans (cerca de 430 a 4.300 reais), no caso de pessoas físicas, e de até 50.000 yuans (mais de 43.000 reais), para empresas.

A decisão amplia uma série de restrições adotadas pelo governo municipal nos últimos meses. Em maio, Pequim já havia proibido a venda e o aluguel de drones, restringido a entrada destes aparelhos na cidade e exigido autorização para operá-los no exterior. Na ocasião, porém, os moradores ainda podiam manter os equipamentos em casa. Em setembro, o governo anunciou o endurecimento da legislação e estabeleceu o prazo de 15 de novembro para que os proprietários se desfizessem dos dispositivos.

Para facilitar a retirada dos aparelhos de circulação, as autoridades ofereceram incentivos financeiros a quem optasse pela revenda em estabelecimentos credenciados ou pela reciclagem. Os moradores também podiam enviar os drones gratuitamente para fora da capital.

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O endurecimento das regras ocorre após um acidente aéreo registrado em junho, quando uma aeronave de pequeno porte colidiu com a Citic Tower, o arranha-céu mais alto de Pequim, matando o piloto e deixando outras treze pessoas feridas. Embora o episódio não tenha envolvido um drone, ele levantou preocupações sobre a segurança do espaço aéreo da capital.

A medida prevê exceções para operações específicas, como ações de combate ao terrorismo, manutenção da ordem pública, atendimento de emergências, agricultura e pesquisa científica, desde que autorizadas pelas autoridades competentes. A proibição contrasta com a expansão do setor de drones na China, um dos principais mercados e centros de produção desses equipamentos no mundo.