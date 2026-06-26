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Vídeo: avião de pequeno porte colide com prédio de 108 andares, maior arranha-céu de Pequim

Choque da aeronave contra a fachada quebrou dois painéis de vidro e abriu um buraco; Causa do incidente ainda não é clara

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 14h52
Fachada de um prédio moderno com janelas espelhadas azuis e letras amarelas luminosas de um letreiro vertical na lateral esquerda, refletindo luzes internas
Buraco na fachada do Citic Tower, o edifício mais alto de Pequim, capital da China, após avião de pequeno porte colidir com arranha-céu em 26 de junho de 2026. (Johannes Neudecker/picture alliance/Getty Images)
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Um avião de pequeno porte colidiu com o Citic Tower, o edifício mais alto de Pequim, capital da China, nesta sexta-feira, 26. 

O acidente ocorreu por volta das 18h locais (7h em Brasília), quando a região financeira da cidade registrava grande circulação de pessoas e trânsito intenso. Segundo testemunhas ouvidas pela agência de notícias Reuters, a aeronave se chocou contra a fachada do prédio, quebrando dois painéis de vidro e abrindo um buraco na estrutura.

 

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A aeronave, que tinha aproximadamente o tamanho de um carro, se despedaçou parcialmente após a colisão. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram destroços caindo ao redor do arranha-céu e parte da cauda do avião no meio da rua.

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O prédio foi esvaziado logo após o acidente. Equipes de bombeiros, ambulâncias e viaturas da polícia foram mobilizadas para o local, enquanto um forte esquema de segurança isolou o perímetro.

As autoridades locais ainda não informaram se o acidente deixou mortos ou feridos, nem divulgaram detalhes sobre as circunstâncias da colisão.

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Inaugurado em 2018, o edifício Citic Tower, também conhecido como China Zun, abriga a sede do conglomerado estatal Citic Group. O arranha-céu de 108 andares, que fica no distrito financeiro de Pequim, no leste da cidade, é o prédio mais alto da capital chinesa.

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