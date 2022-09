Pela primeira vez, católicos superam protestantes na Irlanda do Norte

O último censo realizado na Irlanda do Norte revelou que há mais pessoas de origem católica na do que protestantes residindo na província do Reino Unido pela primeira vez em 101 anos. De acordo com a pesquisa, divulgada nesta quinta-feira, 22, a proporção da população católica é de 45,7% em comparação com 43,48% protestante.

O número é ligeiramente maior que o registrado no censo anterior, realizado em 2011, que constatou que 45,1% da população era católica em comparação com 48,4% que eram de origem protestante ou outra religião cristã.

O censo é publicado cinco meses depois que o partido republicano Sinn Féin, principal representante da comunidade católico-nacionalista da região, venceu as eleições pela primeira vez na história. A vitória inédita deu impulso à proposta do partido de convocar um referendo sobre a reunificação da Irlanda.

Como parte do território do Reino Unido, a ilha foi dividida em duas jurisdições após a guerra da independência, em 1921. Desde de então, a região é separada entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, o que deu lugar a quase um século de tensões e confrontos armados entre as duas comunidades.

O acordo de paz da Sexta-feira Santa, em 1998, encerrou o conflito, mas desde então a população protestante-unionista caiu de forma constante, de 53% em 2001 para 45,7% em 2021. Em contrapartida, a católica subiu um ponto entre 2001 e 2011, para 45%, e ganhou força na última década, para os atuais 45,7%.

A mudança na composição da população provocou alterações na identidade nacional dos irlandeses. Na pesquisa atual, 31,9% da população afirmou que se considera ‘apenas britânico’, enquanto 8% optaram pela opção ‘britânico e da Irlanda do Norte’.

O estudo também apontou que 29,1% dos entrevistados se identificaram como “somente irlandês”, em comparação com 19,8% que preencheram a caixa “somente irlandês do norte”.

Embora a identidade irlandesa e o catolicismo tenham fortes ligações, parte dos católicos da Irlanda do Norte duvidam da reunificação da região ou se opõem a ela. A decisão também fica mais complexa com a existência de um número significativo de heróis republicanos protestantes na história da nação, como Wolfe Tone ou Roger Casement, dizem pesquisadores.

Ainda assim, pesquisadores acreditam que a demanda pelo referendo poderá crescer, não apenas pela questão demográfica, mas por causa do Brexit.

A medida pela qual o Reino Unido se retirou da União Europeia foi rejeitada pela maioria do eleitorado da Irlanda do Norte em 2016, o que acentuou as divisões entre católicos e protestantes na região.