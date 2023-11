Papa vai à COP28 mesmo com problemas de saúde, diz Vaticano

O Vaticano informou nesta terça-feira, 28, que o papa Francisco, que está se recuperando de uma inflamação pulmonar, vai participar da reunião climática COP28 em Dubai conforme planejado. A visita de três dias começa na próxima sexta-feira, 1.

O porta-voz Matteo Bruni disse que Francisco vai fazer um dos discursos principais no sábado, 2, e vai ter reuniões bilaterais no mesmo dia com cerca de 30 pessoas, incluindo em torno de 20 chefes de estado. Ele acrescentou que o Vaticano ainda vai decidir antes da viagem se quaisquer precauções extras para a saúde do papa de 86 anos serão necessárias.

“O papa está bem”, disse Bruni. “Por enquanto está tudo normal nas viagens papais, um médico e uma enfermeira irão acompanhá-lo como de costume”.

O Vaticano anunciou na última segunda-feira, 27, que o papa limitaria as suas atividades esta semana para conservar as suas forças. Uma tomografia computadorizada feita em um hospital de Roma no sábado, 25, excluiu pneumonia, mas detectou inflamação nos pulmões do papa que causou dificuldades respiratórias.

Francisco, quando jovem em sua Argentina natal, teve parte de um pulmão removido. Agora, ele está recebendo antibióticos por via intravenosa.

Nesta terça-feira, o papa se reuniu com bispos espanhóis que visitam o Vaticano e planeja prosseguir com sua audiência geral semanal em um auditório coberto na quarta-feira, 29. Além disso, o Vaticano também divulgou um cronograma de atividades papais para a época do Natal.

O papa também passou por uma cirurgia de hérnia abdominal em junho, passando nove dias no hospital. Ele parece ter se recuperado totalmente desse procedimento.

