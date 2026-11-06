Pai de Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, é preso nos EUA

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Thomas Markle, pai de Meghan Markle, foi detido na Flórida sob acusações de abuso sexual infantil. Imagens chocantes teriam sido encontradas em sua antiga residência. A duquesa já havia expressado sua angústia com as alegações e alertado a polícia de Londres em 2018. Entenda os detalhes da investigação que abala a família real.

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O pai de Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, foi detido nesta sexta-feira, 6, na Flórida, nos Estados Unidos, sob acusações relacionadas a abuso sexual infantil. Uma coleção de imagens de crianças sofrendo abuso teria sido encontrada na antiga residência de Thomas Markle, de 82 anos.

No mês passado, Meghan declarou estar “profundamente angustiada” com as graves alegações. A duquesa de Sussex revelou também que, em 2018, uma carta contendo “acusações preocupantes” a respeito de seu pai foi enviada à polícia de Londres.

Thomas foi preso por agentes federais perto da cidade de Tampa, segundo promotores americanos.

Acusações

A história veio à tona após o jornal britânico The Sun publicar um relato do meio-irmão de Meghan, Thomas Markle Jr., afirmando que ele teria encontrado um acervo de imagens pertencentes ao pai deles em sua antiga casa, nas Filipinas. No início desta semana, o pai da duquesa passou a ser considerado uma “pessoa de interesse” — um grau abaixo de “suspeito” — na investigação.

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Aposentado após uma carreira como diretor de iluminação e fotografia de TV, Thomas Markle não compareceu ao casamento de sua filha com o príncipe Harry na Inglaterra, em meio a um clima de hostilidade e distanciamento. Desde então, Meghan afirmou ter decidido afastar-se dele para proteger seus filhos.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o FBI e promotores federais em Tampa não se pronunciaram ao serem procurados pela imprensa britânica.