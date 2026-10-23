Meghan Markle se pronuncia sobre acusações graves contra o pai

Meghan Markle se pronunciou sobre as acusações do pai, Thomas Markle, manter conteúdos de pornografia infantil. A Duquesa de Sussex disse estar “profundamente abalada” com as informações. O irmão de Meghan, Thomas Markle Jr, encontrou imagens em dispositivos do pai na Filipinas, onde morava. Ele denunciou o caso para as autoridades do país asiático e ao FBI, nos Estados Unidos.

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A atriz disse que em 2018, já tinha conhecimento de alegações contra o pai e que ele estaria sendo investigado. “Espero que agora se compreenda que, apesar das distorções feitas por certos veículos de imprensa ao longo dos anos, qualquer distanciamento em relação ao meu pai — bem como a minha decisão de não permitir que ele tivesse contato com nossos filhos — deveu-se a um único motivo: protegê-los”, disse à People.

Meghan pensava que as “autoridades estavam fazendo o mesmo por outras famílias”. A Duquesa de Sussex finalizou a declaração torcendo que a justiça seja feita e que a prioridade seja a segurança das crianças. “Meu coração está com qualquer criança que possa ter sido machucada”.

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O pai de Meghan, Thomas, nega as acusações. “Estou em choque, magoado e muito chateado pelo fato de meu filho estar fazendo essas acusações contra mim. Eu jamais seria capaz de fazer aquilo de que estou sendo acusado. É a pior coisa de que alguém poderia me acusar”.