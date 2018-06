Pai de Meghan diz que Harry pediu para ele dar ‘uma chance a Donald Trump’

Thomas Markle, o pai da atriz americana Meghan Markle, disse que príncipe Harry, o marido de sua filha, pediu que ele desse uma chance ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou ter a mente aberta sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

“Eu estava reclamando que não gostava do presidente e ele disse ‘Dê uma chance a Donald Trump’, porque era novo no posto. Eu discordei um pouco, mas ainda gosto do Harry”, disse Thomas ao programa Good Morning Britain, do canal britânico ITV. O americano de 73 anos disse que conversou com o genro por telefone no ano passado, poucos meses antes do casamento. “Acho que o Harry mudou de ideia a essa altura, provavelmente. Eu espero que sim”, complementou.

Thomas ainda afirmou que perguntou o que Harry pensava sobre o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. “Ele disse que estava aberto para a ideia e para ver como isso iria acontecer. Era apenas uma conversa entre dois caras sobre política. Nada estava escrito em pedras”, afirmou.

O Palácio de Kensington, que representa Harry e seu irmão William, se recusou a comentar a entrevista.

O casamento

Thomas Markle estava escalado para acompanhar a filha na Capela de São Jorge do Castelo de Windsor, na Inglaterra. No entanto, ele anunciou que não iria comparecer ao casamento real horas depois que a meia-irmã da atriz, Samantha Grant, revelou que pagou uma empresa de paparazzi para encenar fotos do pai que circularam pela imprensa mundial dias antes do evento.

Nas imagens, Thomas aparecia vendo fotos de Meghan com o príncipe Harry e tirando as medidas para a fabricação da roupa que usaria para conduzir a filha ao altar. Suspeita-se que o lucro com a venda das fotos tenha sido repartido entre o fotógrafo e os parentes de Meghan. Só o pai, segundo tabloides britânicos, teria embolsado 100.000 libras (algo próximo a 500.000 reais) pelas imagens.

Thomas ainda informou que havia sofrido um ataque cardíaco na semana anterior à cerimônia e informou que faria uma cirurgia no coração, que o impediria de ir ao casamento.

(Com agência Reuters)