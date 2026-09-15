Otan aciona caças para derrubar drone que entrou no espaço aéreo da Lituânia

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Caças da Otan derrubaram um drone que violou o espaço aéreo da Lituânia, vindo de Belarus. O presidente Gitanas Nausėda destacou a importância da defesa aérea diante da intensificação da agressão russa contra a Ucrânia. Este incidente eleva o alerta na Europa, que já registrou outras incursões de drones em países próximos à Rússia.

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Caças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) derrubaram um drone que entrou no espaço aéreo da Lituânia nesta segunda-feira, 14, anunciou o presidente lituano, Gitanas Nausėda.

“Um drone que violou o espaço aéreo da Lituânia nesta noite foi rapidamente derrubado por caças da Otan”, escreveu Nausėda no X, antigo Twitter, sem informar a qual país pertencia a aeronave não tripulada. “Enquanto a Rússia intensifica sua agressão contra a Ucrânia, esse tipo de preparação é vital para nossa região. Junto com nossos aliados da Otan, a Lituânia defenderá seu espaço aéreo”, acrescentou.

Segundo dados preliminares do Centro Nacional de Gestão de Crises (NKVC), o drone veio da vizinha Belarus e seguia em direção ao oeste, informou a rádio nacional lituana LRT. Ele caiu em uma área rural próxima ao lago Kaunas, no centro do país.

Um alerta sobre drones já havia sido emitido anteriormente na capital, Vilnius, e na região ao redor.

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Europa em alerta

A interceptação acontece em um momento de crescente preocupação na Europa com as atividades de drones vinculados à guerra entre Rússia e Ucrânia.

No domingo 13, um drone russo atingiu um trem na fronteira entre a Ucrânia e a Polônia. O ataque gerou tensão por ter ocorrido logo após a saída de uma locomotiva com ex-primeiros ministros, como Boris Johnson (do Reino Unido) e Carl Bildt (da Suécia).

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Lituânia, Letônia e Estônia, antigas repúblicas soviéticas que fazem fronteira com o território russo, registram regularmente incursões desses aparelhos em seus territórios. Em agosto, caças da Otan derrubaram um drone que entrou no espaço aéreo da Letônia e vizinha Finlândia impôs restrições temporárias ao tráfego aéreo e marítimo como medida preventiva.

Continua após a publicidade A Ucrânia, que intensificou os ataques com drones de longo alcance contra alvos na Rússia, atribuiu à guerra eletromagnética russa o desvio de alguns desses aparelhos para o território de países da Otan. Continua após a publicidade