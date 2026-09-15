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Otan aciona caças para derrubar drone que entrou no espaço aéreo da Lituânia

Segundo dados preliminares do Centro Nacional de Gestão de Crises (NKVC), aeronave não tripulada veio da vizinha Belarus

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 10h38
Caças da Otan.
Caças da Otan. (Thomas Imo/Photothek for the German Federal Foreign Office/Getty Images)
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Otan aciona caças para derrubar drone que entrou no espaço aéreo da Lituânia Priorizar nos meus resultados Google

Caças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) derrubaram um drone que entrou no espaço aéreo da Lituânia nesta segunda-feira, 14, anunciou o presidente lituano, Gitanas Nausėda.

“Um drone que violou o espaço aéreo da Lituânia nesta noite foi rapidamente derrubado por caças da Otan”, escreveu Nausėda no X, antigo Twitter, sem informar a qual país pertencia a aeronave não tripulada. “Enquanto a Rússia intensifica sua agressão contra a Ucrânia, esse tipo de preparação é vital para nossa região. Junto com nossos aliados da Otan, a Lituânia defenderá seu espaço aéreo”, acrescentou.

Segundo dados preliminares do Centro Nacional de Gestão de Crises (NKVC), o drone veio da vizinha Belarus e seguia em direção ao oeste, informou a rádio nacional lituana LRT. Ele caiu em uma área rural próxima ao lago Kaunas, no centro do país.

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Um alerta sobre drones já havia sido emitido anteriormente na capital, Vilnius, e na região ao redor.

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Europa em alerta

A interceptação acontece em um momento de crescente preocupação na Europa com as atividades de drones vinculados à guerra entre Rússia e Ucrânia.

No domingo 13, um drone russo atingiu um trem na fronteira entre a Ucrânia e a Polônia. O ataque gerou tensão por ter ocorrido logo após a saída de uma locomotiva com ex-primeiros ministros, como Boris Johnson (do Reino Unido) e Carl Bildt (da Suécia).

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Lituânia, Letônia e Estônia, antigas repúblicas soviéticas que fazem fronteira com o território russo, registram regularmente incursões desses aparelhos em seus territórios. Em agosto, caças da Otan derrubaram um drone que entrou no espaço aéreo da Letônia e vizinha Finlândia impôs restrições temporárias ao tráfego aéreo e marítimo como medida preventiva.

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A Ucrânia, que intensificou os ataques com drones de longo alcance contra alvos na Rússia, atribuiu à guerra eletromagnética russa o desvio de alguns desses aparelhos para o território de países da Otan.

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