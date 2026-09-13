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Drone russo atinge trem perto da Polônia e primeiro-ministro fala em escalada

Ataque ocorreu após passagem de locomotiva com ex-primeiros-ministros; ninguém ficou ferido

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 18h32
O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk.
O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk. (Janos Kummer/Getty Images)
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Drone russo atinge trem perto da Polônia e primeiro-ministro fala em escalada Priorizar nos meus resultados Google

Um drone russo atingiu um trem na fronteira entre a Ucrânia e a Polônia neste domingo, 13. O ataque gerou tensão por ter ocorrido logo após a saída de uma locomotiva com ex-primeiros ministros, como Boris Johnson (do Reino Unido) e Carl Bildt (da Suécia). O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, usou as redes sociais para se manifestar e falou em escalada da Rússia. Não houve feridos.

A operadora ferroviária ucraniana Ukrzaliznytsia confirmou o ataque e acrescentou que um trem diplomático estava na estação de Yagodin e transportava assessores de segurança de vários Estados-membros da União Europeia e ex-líderes europeus. Em outro trem, estaria ex-diretor da CIA, David Petraeus.

O ex-primeiro-ministro da Suécia, Carl Bildt, relatou o episódio e compartilhou um vídeo mostrando o momento do bombardeio.

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“Este não era o nosso trem, mas o que vinha logo atrás de nós, a poucos minutos, na travessia da fronteira polonesa. Ele foi evacuado quando o drone russo se aproximou e ninguém se feriu”, escreveu no X. “O nosso trem teve apenas um alerta de evacuação, mas pôde prosseguir para Dorohusk. Os ataques da Rússia contra a Ucrânia estão se intensificando.”

Boris Johnson também se manifestou. “Não sei que lógica distorcida levou Putin a explodir uma locomotiva ucraniana parada na fronteira com a Polônia nesta manhã.” O ex-primeiro-ministro britânico defendeu a Ucrânia e solicitou apoio ao país. “O que podemos dizer com certeza é que este é o tipo de ataque aleatório e sem sentido que os ucranianos estão sofrendo todos os dias – até mesmo em ferrovias civis.”

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Escalada da Rússia

Após os ataques, o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, convocou uma reunião de emergência para debater a intensificação dos ataques na Ucrânia e a possibilidade de eles se espalharem para a Polônia. Como o país faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), uma investida poderia mobilizar os demais países-membros.

“A Rússia escala. Nossa resposta deve ser a máxima preparação e força”, afirmou, também no X.

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Em comunicado, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que fez um ataque à “infraestrutura ferroviária no oeste da Ucrânia usada para transportar carga militar de países europeus”. /COM INFORMAÇÕES DA AFP

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