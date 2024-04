Oriente Médio tem voos suspensos por temor de ataque do Irã contra Israel

Depois do Irã renovar ameaças de retaliação contra Israel, devido a um ataque à embaixada iraniana na Síria que matou comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana, aumentou o alerta para uma possível investida que pode aumentar ainda mais as tensões no explosivo Oriente Médio. A companhia aérea alemã Lufthansa, uma das únicas que operam na região, afirmou nesta quinta-feira, 11, que suspendeu voos para Teerã até 13 de abril. Enquanto isso, a Rússia emitiu um comunicado desaconselhando “fortemente” qualquer viagem à área, em especial a Israel, ao Líbano e territórios palestinos.

Segundo um porta-voz da Lufthansa, a primeira prioridade era evitar que a tripulação tivesse que desembarcar para passar a noite em Teerã. A companhia e a sua subsidiária Austrian Airlines são as únicas duas transportadoras ocidentais que voam para a capital iraniana, que é atendida majoritariamente por companhias aéreas turcas e do Oriente Médio.

A Austrian Airlines, que voa de Viena para Teerã seis vezes por semana, afirmou que ainda planeja manter as viagens desta quinta-feira, mas está ajustando os horários para evitar escalas noturnas.

Alerta russo

Também nesta quinta, a Rússia desaconselhou seus cidadãos a realizarem viagens ao Oriente Médio. Segundo a agência de notícias Reuters, o Ministério das Relações Exteriores russo emitiu um comunicado afirmando que não era seguro viajar à região, especialmente para Israel, Líbano e territórios palestinos.

“Recomendamos fortemente que os cidadãos russos se abstenham de viajar para a região, especialmente para Israel, Líbano e territórios palestinos, exceto em casos de extrema necessidade”, afirmou o comunicado. “A situação tensa na região do Oriente Médio persiste”, disse o ministério.

Continua após a publicidade

Retaliação iraniana

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse que Israel “deve ser e será punido” pelo ataque à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, que matou sete membros da Guarda Revolucionária Iraniana, entre eles um comandante de sua unidade de elite no exterior, a Força Quds.

Recentemente, uma agência de notícias iraniana publicou uma reportagem em árabe na rede social X, antigo Twitter, dizendo que todo o espaço aéreo sobre a capital iraniana havia sido fechado para exercícios militares. Depois, porém, removeu a publicação e negou ter divulgado a notícia.

Israel, em guerra na Faixa de Gaza contra o grupo terrorista palestino Hamas, que é apoiado pelo regime de Teerã, não confirmou estar por trás do ataque. Mas o Pentágono afirmou que a autoria dos disparos foi, sim, de Tel Aviv.

Em aparente resposta a Khamenei, o Ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, disse que seu país responderia na mesma moeda caso o Irã fizesse um disparo contra Israel a partir do seu próprio território (ao invés de usar seus grupos aliados, como o Hamas ou o Hezbollah, do Líbano).