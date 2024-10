ONU condena ofensiva de Israel no norte da Faixa de Gaza

A mais recente escalada de violência no norte da Faixa de Gaza deixou um rastro de devastação e reações internacionais intensas. Após um ataque em Beit Lahiya, que resultou em 87 mortes, o coordenador especial da ONU para o processo de paz no Médio Oriente, Tor Wennesland, condenou veementemente os contínuos ataques israelitas, descrevendo a situação como “um pesadelo intensificado”.

O Exército israelita, por sua vez, prometeu investigar o ataque que gerou uma das maiores contagens de vítimas nos últimos meses, embora tenha inicialmente questionado os números divulgados pelo gabinete de comunicação do Hamas. Esta divergência de dados alimenta a crescente tensão entre os lados, enquanto o número de mortos e a destruição material aumentam dia após dia.

No entanto, além da brutalidade dos confrontos, um fator agrava ainda mais a crise: a falta de ajuda humanitária. Israel afirmou ter facilitado a entrada de mais caminhões com suprimentos para o Norte de Gaza, mas a ONU considera os esforços insuficientes. “Não conseguimos gerir uma operação humanitária à escala necessária com poucos pontos de passagem”, alertou o Gabinete da ONU para Coordenação das Questões Humanitárias. As restrições de acesso, combinadas com as hostilidades contínuas, estão a empurrar Gaza para o limite da sobrevivência.

A comunidade internacional enfrenta um impasse: enquanto as Nações Unidas exigem um cessar-fogo e acesso humanitário irrestrito, Israel argumenta que suas ações visam desmantelar a infraestrutura militar do Hamas, complicando qualquer esforço diplomático. A falta de consenso sobre como lidar com a crise humanitária e militar em Gaza deixa milhões de civis presos em um cenário de destruição, sem uma solução à vista.