A nova cartada de Mania de Você para levantar ibope

Com intenção de levantar o ibope, Mania de Você revelará nos próximos capítulos quem foi o responsável pela morte de Molina (Rodrigo Lombardi). O público da novela das 9 da Globo descobrirá junto com Mércia (Adriana Esteves) que o autor do tiro que matou o empresário é Mavi (Chay Suede). Desesperada para que o filho não se case com Viola (Gabz), a vilã irá até o escritório do hacker e acessará as imagens do dia do assassinato, descobrindo a verdade sobre o crime, ocorrido durante um apagão provocado por ela mesma e durante uma luta corporal de Rudá (Nicolas Prattes) com Molina.

Com essa informação, Mércia ameaçará expor toda a verdade para a polícia e para Viola, caso Mavi não desista de se casar com a chef de cozinha. O vilão obedecerá — mas prometendo se vingar da mãe por isso.

O plano da governanta, porém, terá uma dura consequência. Com ajuda de Iberê (Jaffar Bambirra), Mavi dopará a própria mãe e a internará em uma clínica psiquiátrica para castigá-la e para tentar remarcar o casório com a protagonista, mas Viola começará a ter suas próprias dúvidas em relação ao matrimônio.

