Obama fala nos bastidores que Biden deve repensar candidatura, diz jornal

Nos últimos dias, o ex-presidente americano Barack Obama, que ainda tem extrema influência no Partido Democrata, afirmou a aliados nos bastidores que já não vê um caminho tão claro para a vitória de Joe Biden, atual chefe da Casa Branca, na eleições deste ano, afirmaram reportagens da mídia americana nesta quinta-feira. De acordo com o jornal The Washington Post, Obama acredita que Biden deve reconsiderar seriamente a viabilidade de sua candidatura.

Obama só falou com Biden uma vez desde o fatídico debate que colocou em questão tanto sua aptidão para ocupar o Salão Oval quanto sua capacidade para vencer a eleição. Nesta e nas conversas com outros democratas, deixou claro que desistir ou não da corrida eleitoral é uma decisão que cabe apenas ao presidente, rejeitando a sugestão de que ele poderia influenciar a escolha.

O Washington Post afirmou que ele tem estado ativamente envolvido no controle de danos, atendendo telefonemas de muitos democratas ansiosos – incluindo a ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi. Segundo o Post e a agência de notícias Associated Press, no entanto, ele compartilha a preocupação e a ansiedade de outros membros da legenda.

Pisando em ovos, Obama já falou nos bastidores que acha que Biden tem sido um grande presidente e expressou desejo de proteger seu legado – que poderia ficar ameaçado se os republicanos tomarem o controle da Casa Branca e ambas as câmaras do Congresso após as eleições. O Post informou que o ex-presidente está particularmente preocupado com o fato de que as últimas pesquisas de intenção de voto mostrarem um caminho mais claro para a vitória de Donald Trump, bem como o afastamento dos doadores democratas, que pressionam Biden a desistir da reeleição. No segundo trimestre deste ano, a campanha republicana arrecadou quase o dobro da do rival.

+ Com Biden na berlinda, quais são as chances de Kamala Harris?

Além disso, parece haver certo mal-estar entre os dois políticos, que se aproximaram enquanto colegas de chapa (2009-2017), nos anos Obama. Segundo o Post, os assessores do atual chefe da Casa Branca sentem que o ex-presidente poderia ter impedido George Clooney, ator e seu amigo próximo, de escrever um artigo de opinião no jornal americano The New York Times pedindo que Biden abandonasse a corrida presidencial.

Publicamente, Biden e seus conselheiros de campanha mais próximos permaneceram firmes, dizendo que o presidente não desistirá da disputa. Não ajudou, porém, ter que interromper a campanha em Las Vegas porque pegou covid-19, voltando para Delaware para ficar em quarentena. Mais um revés para a campanha já fragilizada.

+ China suspende negociações com EUA sobre controle de armas nucleares

Aumenta o coro democrata contra Biden

Na quarta-feira, 17, Adam Schiff, importante deputado federal da Califórnia que liderou um inquérito parlamentar a respeito da invasão ao Congresso americano em 2021, tornou-se a mais proeminente de um conjunto crescente de vozes do Partido Democrata que pediram que o presidente encerre sua campanha pela reeleição.

Continua após a publicidade

Biden “tem sido um dos presidentes de maior importância na história de nosso país, e sua vida inteira de serviço como senador, vice-presidente e agora como presidente tornou nosso país melhor”, disse Schiff em um comunicado divulgado ao jornal local The Los Angeles Times. No entanto, segundo ele, “um segundo mandato de Trump irá minar os alicerces da nossa democracia, e tenho sérias preocupações sobre se o presidente conseguirá derrotar Donald Trump em novembro”.

+ A reação de Zelensky à gafe de Biden — que o confundiu com Putin

O deputado enfatizou que apoiaria qualquer chapa democrata, mas disse acreditar que seria melhor para Biden “passar o bastão”.

A declaração de Schiff eleva para pelo menos 20 o número de democratas da Câmara que apelaram que Biden para encerrar a sua campanha, de um total de 213. Ao menos um dos 47 senadores democratas também fez o mesmo pedido e, por enquanto, nenhum governador.