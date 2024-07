A reação de Zelensky à gafe de Biden — que o confundiu com Putin

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou neste sábado, 13, sobre a gafe de Joe Biden, que o apresentou, acidentalmente, como Vladimir Putin ao final da cúpula da Otan na última quinta-feira, 11. “Foi um erro. Os Estados Unidos deram muito apoio aos ucranianos. Acho que podemos esquecer alguns erros”, minimizou o ucraniano.

A declaração foi dada no Aeroporto de Shannon, na Irlanda, enquanto conversava com jornalistas no local. O líder ucraniano foi ao país para se encontrar com o primeiro-ministro Simon Harris.

A gafe de Biden e a pressão pela desistência

A confusão de Biden aconteceu em um momento em que diversos membros do partido democrata pedem para que o atual presidente americano renuncie da corrida eleitoral, e deixe outro nome do partido disputar as eleições de novembro contra Trump. “Senhoras e senhores, presidente Putin”, anunciou Biden, referindo-se a Zelensky antes de se corrigir, dizendo: “Presidente Putin? Você vai vencer o presidente Putin”.

A gafe, é claro, deu mais munição para aqueles que pedem o seu afastamento. Uma pesquisa do Pew Research Center, divulgada na quinta-feira, 11, mostrou que Biden aparece atrás do rival republicano nas intenções de voto, aumentando a pressão para que ele desista da corrida pela Casa Branca. O levantamento é congruente com outro feito pelo jornal americano The New York Times após o desempenho desastroso de Biden no debate contra Trump, em que apresentou dificuldades para formar frases fortes e coerentes.

A pesquisa, também realizada após o debate do final de junho, mostrou que só 24% dos eleitores descrevem o presidente como “mentalmente aguçado”, enquanto mais que o dobro dessa parcela (58%) sente o mesmo em relação a Trump. O Pew observou que a percepção sobre a aptidão de Biden para o cargo caiu significativamente em relação a 2020, quando 46% o consideravam “mentalmente aguçado, e 6 pontos percentuais somente em relação a janeiro.