O segredo do ‘elixir da juventude’ das Ilhas Okiwana, no Japão

A população das Ilhas Okinawa, que se estendem pelo Mar da China Oriental, desfrutam da maior expectativa de vida de todo o planeta. Não bastasse a longevidade, a grande maioria desses anos também é vivida com uma saúde extraordinariamente boa. Há décadas a ciência tenta explicar o segredo da juventude, e recentemente as ilhas japonesas tornaram-se objeto central de estudo.

Para cada 100.000 habitantes, Okinawa tem 68 centenários — mais de três vezes os números encontrados em populações americanas do mesmo tamanho. Mesmo para os padrões do Japão, os okinawanos são notáveis, com uma chance 40% maior de viver para 100 pessoas do que outros japoneses.

Um dos fatores mais empolgantes que mais chamam a atenção dos cientistas é a proporção peculiarmente alta de carboidratos para proteína na dieta de Okinawa — com uma abundância particular de batata-doce como fonte da maioria de suas calorias.

A cada dez porções de carboidratos, a população local consome apenas uma de proteína. Exatamente o oposto das dietas populares atuais que defendem uma dieta rica em proteínas e com baixo teor de carboidratos.

Embora ainda seja muito cedo para sugerir qualquer mudança no estilo de vida com base nessas observações, as evidências mais recentes sugerem que a hipótese merece uma atenção séria.

De acordo com essas descobertas, uma dieta pobre em proteínas e rica em carboidratos desencadeia várias respostas fisiológicas que protegem os seres humanos de várias doenças relacionadas ao envelhecimento, como câncer, doenças cardiovasculares e Alzheimer.

Grande parte dessa pesquisa vem do Okinawa Centenarian Study (OCS), que investiga a saúde da população idosa desde 1975. O OCS examina habitantes de toda a província de Okinawa, que inclui mais de 150 ilhas.

Em vez de sofrer uma morte prolongada, os centenários de Okinawa parecem ter atrasado muitos dos efeitos usuais do envelhecimento, com mais de 60% dos habitantes vivendo de forma até os 97 anos.

Os centenários de Okinawa parecem estar livres dos sinais típicos de doença cardiovascular, sem o acúmulo de placas duras “calcificadas” ao redor das artérias que podem levar à insuficiência cardíaca. Os residentes mais velhos também têm taxas muito mais baixas de câncer, diabetes e demência do que outras populações envelhecidas.

Baixo consumo de carnes e laticínios

É a dieta dos okinawanos que pode ter o maior potencial para mudar nossa visão sobre o envelhecimento saudável. Eles ingerem diariamente grande quantidade de vegetais verdes e amarelos e vários produtos de soja.

Embora comam carne de porco, peixe e outras carnes, os alimentos de origem animal são normalmente um pequeno componente de seu consumo geral.

A dieta tradicional de Okinawa é, portanto, densa em vitaminas e minerais essenciais, mas também baixa em calorias. Particularmente no passado, antes de o fast food entrar nas ilhas, o okinawano médio comia cerca de 11% menos calorias do que o consumo normal recomendado para um adulto saudável.

Por esse motivo, alguns cientistas acreditam que os habitantes de Okinawa oferecem mais evidências das virtudes de uma dieta com “restrição calórica” para melhorar a vida.

Continua após a publicidade

Ainda não está claro por que uma dieta com menos calorias seria tão benéfica. Uma possibilidade é que a restrição calórica altere a sinalização de energia da célula, de modo que o corpo dedique mais recursos à preservação e manutenção — como reparo do DNA — em vez de crescimento e reprodução, enquanto limita o “estresse oxidativo” causado pelos subprodutos tóxicos do metabolismo que pode causar danos celulares.

Ao que indicam os novos estudos, uma dieta rica em proteínas vegetais parece ser melhor do que uma dieta rica em carne ou laticínios , por exemplo. Portanto, os okinawanos podem estar vivendo mais devido ao fato de comerem principalmente frutas e vegetais, em vez de seu alto teor de carboidratos e baixo teor de proteína.

Fator genético

A boa sorte genética também pode ser um fator importante. Graças à geografia das ilhas, as populações de Okinawa passaram grandes partes de sua história em relativo isolamento, o que pode ter dado a elas um perfil genético único.

Mesmo assim, parece improvável que bons genes explicam completamente a longevidade dos okinawanos, e fatores de estilo de vida também serão importantes.

A OCS descobriu que os okinawanos são menos propensos a fumar do que a maioria das populações e, como trabalhavam predominantemente na agricultura e na pesca, também eram fisicamente ativos.

Suas comunidades coesas também ajudam os residentes a manter uma vida social ativa até a velhice. A conexão social demonstrou melhorar a saúde e a longevidade, reduzindo as respostas do corpo ao estresse e a eventos adversos.

Longevidade no Japão

A expectativa de vida no Japão é de 85 anos, a mais alta do mundo. Mas nem sempre foi assim. Em comparação com dados de 1947, houve um salto de mais de 30 anos na longevidade média.

Segundo estudo da Universidade de Tóquio, as razões da longevidade japonesa têm a ver não só com uma dieta equilibrada, mas também com o acesso a medidas de saúde pública, educação, cultura e hábitos de higiene.

O crescimento da expectativa de vida começou no final da década de 50, quando o país passou a experimentar um desenvolvimento econômico acelerado.

No pós-guerra, o governo começou a investir em ações de saúde pública, introduzindo o seguro nacional de saúde em 1961.

O sistema de saúde do Japão é um dos mais acessíveis do mundo. O governo paga 70% do custo de todos os procedimentos de saúde e até 90% para os cidadãos de baixa renda.

A previsão é que a expectativa de vida continue aumentando nos próximos anos e alcance a média de 87 anos.

Em 2060, é possível que 40% dos japoneses tenham 60 anos ou mais. A infeliz ironia é que os ganhos de saúde do Japão, juntamente com uma baixa taxa de natalidade, ameaçam sua economia.