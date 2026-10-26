O registro raro de Kate Middleton com William e os três filhos

A princesa Kate Middleton compartilhou uma foto inédita ao lado do marido, príncipe William, e dos três filhos, George, 13, Charlotte, 11, e Louis, 8, neste domingo, 25. O registro, publicado no Instagram oficial do casal, foi feito em junho, após a princesa concluir um desafio de escalada nas três montanhas mais altas da Inglaterra, Escócia e País de Gales, em menos de 24 horas. Na imagem, a família aparece sorridente ao lado de integrantes de uma equipe de resgate de montanha e de um cachorro.

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A publicação marcou o Dia de Conscientização sobre Resgate em Montanha, celebrado no Reino Unido, e foi acompanhada de uma homenagem aos voluntários que atuam em regiões montanhosas. “Estamos extremamente orgulhosos de apoiar os extraordinários voluntários que respondem em todas as condições, muitas vezes sem aviso prévio, para ajudar outras pessoas quando elas mais precisam”, escreveram Kate e William, que é patrono da organização Mountain Rescue England and Wales desde 2007.