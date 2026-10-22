A reação de Kate Middleton à nova rotina do príncipe George

Kate Middleton, a Princesa de Gales, compartilhou seus primeiros comentários acerca da transferência do filho, o Príncipe George, para o ilustre internato Eton College. Conversando com os presentes no centro de caridade East Anglia’s Children’s Hospices, no leste da Inglaterra, Kate afirmou sentir falta do filho adolescente.

“Ela disse que está ansiosa para ver George voltar para casa – sentiu falta dele. Eles podem estar indo para algum lugar (nas férias)”, disse a idosa Denise Ashton, 68, a imprensa local após conversar com Kate. George está há um mês em Eton, onde encara um processo de familiarização com as novas regras de sua escola. Aos 13 anos, o jovem tende a experimentar uma vida diferente daquela que estava acostumada no palácio real.

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