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Cultura

A reação de Kate Middleton à nova rotina do príncipe George

Princesa de Gales conversou com presentes em centro de caridade sobre saudades do filho

Por Flávio Monteiro 22 out 2026, 18h50
Kate Middleton sorridente, de vestido verde-escuro, segura um guarda-chuva preto aberto sobre a cabeça. Ao lado, o Príncipe George, de terno azul-marinho, e o Príncipe William, de terno escuro e gravata azul, segurando um guarda-chuva fechado, olham para a direita.
Catherine, Princesa de Gales (E) e o Príncipe William, Príncipe de Gales (D), caminham com seu filho de 13 anos, o Príncipe George de Gales (C), em sua chegada para o primeiro dia de aula no Eton College, em 8 de setembro de 2026, em Berkshire, Inglaterra (Adrian Dennis - WPA Pool/Getty Images)
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Kate Middleton, a Princesa de Gales, compartilhou seus primeiros comentários acerca da transferência do filho, o Príncipe George, para o ilustre internato Eton College. Conversando com os presentes no centro de caridade East Anglia’s Children’s Hospices, no leste da Inglaterra, Kate afirmou sentir falta do filho adolescente.

“Ela disse que está ansiosa para ver George voltar para casa – sentiu falta dele. Eles podem estar indo para algum lugar (nas férias)”, disse a idosa Denise Ashton, 68, a imprensa local após conversar com Kate. George está há um mês em Eton, onde encara um processo de familiarização com as novas regras de sua escola. Aos 13 anos, o jovem tende a experimentar uma vida diferente daquela que estava acostumada no palácio real.

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