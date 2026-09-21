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O que esperar da Assembleia Geral da ONU, que terá discursos de Lula e Trump

Chefes de Estado, ministros, diplomatas e autoridades de diversos países estarão reunidos em Nova York a partir da próxima terça-feira

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 15h55 | Atualizado em 22 set 2026, 10h58
O presidente Lula em discurso na Assembleia-Geral da ONU, nesta terça-feira (23/09/2025)
O presidente Lula em discurso na Assembleia-Geral da ONU, nesta terça-feira (23/09/2025) (Ricardo Stuckert/PR/X)
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Chefes de Estado, ministros, diplomatas e autoridades de diversos países estarão reunidos em Nova York a partir da próxima terça-feira, 22, para a Assembleia Geral das Nações Unidas. A 81ª edição do encontro será comandada por Khalilur Rahman, ministro das Relações Exteriores de Bangladesh, sob o lema “Restaurando a confiança e administrando transformações: uma ONU que produza resultados para todos”.

A programação deste ano deve abordar os conflitos no Irã e na Ucrânia, a situação na Faixa de Gaza, a defesa da democracia e a inteligência artificial, além da situação financeira da própria ONU.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Nova York no domingo, 20, para aquela que pode ser sua última participação na Assembleia Geral da ONU. A viagem ocorre a exatas duas semanas do primeiro turno das eleições brasileiras, marcado para 4 de outubro. O principal compromisso do petista será na terça-feira, 22, quando fará o pronunciamento que tradicionalmente inaugura a participação dos chefes de Estado na Assembleia Geral desde 1955.

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Lula deve tratar de temas como a defesa da soberania dos países, o combate à fome e à pobreza, mudanças climáticas, crime organizado e a necessidade de reforma das instituições multilaterais, especialmente do Conselho de Segurança da ONU.

Na sequência, será a vez de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, país anfitrião. Embora não exista uma reunião bilateral programada entre os dois, a agenda pode proporcionar um contato informal semelhante ao ocorrido no ano passado, quando os presidentes trocaram algumas palavras nos bastidores antes de seus discursos.

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Agenda de Lula

Nesta segunda-feira, Lula concentra parte da agenda em encontros políticos e diplomáticos em Nova York. Entre os compromissos está uma reunião com o prefeito da cidade, Zohran Mamdani, além de encontros com o atual secretário-geral da ONU, António Guterres, o senador americano Bernie Sanders e o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi.

Integrante da ala mais à esquerda do Partido Democrata e um dos principais críticos do presidente Donald Trump, Mamdani já havia tentado se reunir com Lula durante a Assembleia Geral de 2025, quando ainda disputava a Prefeitura de Nova York. Na ocasião, porém, os dois não conseguiram conciliar as agendas. A reunião desta segunda-feira ocorreu na residência oficial do representante do Brasil junto à ONU, embaixador Sérgio Danese.

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+ Lula presenteia prefeito de Nova York com camisa do Corinthians

A agenda internacional do presidente ocorre poucos dias depois da retirada da candidatura de Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, para suceder Guterres. Então apoiada pelo Brasil, ela anunciou no sábado, 19, sua saída da disputa. Nas consultas realizadas pelo Conselho de Segurança, Bachelet vinha encontrando resistência e a última rodada apontou que pelo menos um dos cinco integrantes permanentes do órgão se opunha à sua candidatura.

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