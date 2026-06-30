O desafio de Kate Middleton após vencer o câncer
Princesa de Gales escalou as três montanhas mais altas do Reino Unido em 24 horasPor Giovanna Fraguito 30 jun 2026, 12h04
Kate Middleton, 44, decidiu transformar sua recuperação do câncer em um desafio de resistência. A princesa de Gales revelou que escalou, no último fim de semana, as três montanhas mais altas da Inglaterra, da Escócia e do País de Gales em apenas 24 horas. A iniciativa teve como objetivo arrecadar recursos para a Royal Marsden Cancer Charity, instituição ligada ao hospital onde ela realizou seu tratamento contra a doença.
Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Kate explicou a motivação por trás da empreitada. “Muita gente me perguntou por que estou fazendo esse desafio. Em parte, é algo pessoal. Sou muito grata por estar aqui, por ter forças para subir essas colinas. Mas, mais importante ainda, é uma forma de retribuir e reconhecer todo o trabalho incrível que está sendo realizado em todo o país. Conheci pessoas incríveis, pessoas que convivem com o câncer e que já o superaram. E sei, por experiência própria, o quão difícil é essa jornada, e queria muito usar essa oportunidade como minha forma de contribuir com todo o trabalho maravilhoso que está sendo feito”, afirmou.
Diagnosticada com câncer em 2024, a princesa passou por quimioterapia e anunciou, no início deste ano, que a doença entrou em remissão. Desde então, retomou gradualmente a agenda oficial e passou a atuar de forma mais próxima da Royal Marsden, da qual é copatrona ao lado do príncipe William.
O percurso é conhecido como National Three Peaks Challenge, um dos desafios de montanhismo mais tradicionais do Reino Unido. Ele consiste em escalar o Ben Nevis, na Escócia (1.345 metros), o Scafell Pike, na Inglaterra (978 metros), e o Yr Wyddfa (Snowdon), no País de Gales (1.085 metros), percorrendo cerca de 37 quilômetros de trilhas e acumulando aproximadamente 3 mil metros de subida. Além das caminhadas, o desafio exige deslocamentos de carro entre as montanhas, totalizando cerca de 740 quilômetros. Concluí-lo em menos de 24 horas é considerado um feito de alta exigência física e logística, mesmo para praticantes experientes de montanhismo.
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