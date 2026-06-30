O desafio de Kate Middleton após vencer o câncer

Kate Middleton, 44, decidiu transformar sua recuperação do câncer em um desafio de resistência. A princesa de Gales revelou que escalou, no último fim de semana, as três montanhas mais altas da Inglaterra, da Escócia e do País de Gales em apenas 24 horas. A iniciativa teve como objetivo arrecadar recursos para a Royal Marsden Cancer Charity, instituição ligada ao hospital onde ela realizou seu tratamento contra a doença.

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Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Kate explicou a motivação por trás da empreitada. “Muita gente me perguntou por que estou fazendo esse desafio. Em parte, é algo pessoal. Sou muito grata por estar aqui, por ter forças para subir essas colinas. Mas, mais importante ainda, é uma forma de retribuir e reconhecer todo o trabalho incrível que está sendo realizado em todo o país. Conheci pessoas incríveis, pessoas que convivem com o câncer e que já o superaram. E sei, por experiência própria, o quão difícil é essa jornada, e queria muito usar essa oportunidade como minha forma de contribuir com todo o trabalho maravilhoso que está sendo feito”, afirmou.

Diagnosticada com câncer em 2024, a princesa passou por quimioterapia e anunciou, no início deste ano, que a doença entrou em remissão. Desde então, retomou gradualmente a agenda oficial e passou a atuar de forma mais próxima da Royal Marsden, da qual é copatrona ao lado do príncipe William.