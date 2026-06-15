A reação de Kate Middleton e filhos ao serem vaiados em tradicional desfile

A passagem da princesa Kate Middleton ao lado dos filhos George, Charlotte e Louis no tradicional desfile de carruagens do Trooping the Colour foi marcada por um momento de constrangimento neste sábado, 13, em Londres. Enquanto seguiam o percurso diante do público, a família do príncipe William foi vaiada por um grupo de manifestantes anti-monarquia, que gritavam palavras de ordem como “Não é meu rei”.

Em um vídeo, Kate aparece tentando manter a compostura diante da situação. Sem alterar a expressão, a princesa encara os manifestantes enquanto a carruagem avança. Já os jovens príncipes aparentam surpresa com a recepção e observam a cena com visível incômodo.

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Após o episódio, Kate e os filhos seguiram para o Palácio de Buckingham, onde se reuniram ao restante da realeza para acompanhar o tradicional sobrevoo da esquadrilha acrobática Red Arrows.

Realizado anualmente em junho, o Trooping the Colour marca o aniversário oficial do monarca britânico e reúne mais de mil soldados, cerca de 200 cavalos e centenas de músicos em uma das cerimônias simbólicas do calendário da monarquia.

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