Novo país entra com solicitação para aderir ao Brics

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Gana formalizou seu pedido para ingressar no bloco Brics, buscando diversificar parcerias econômicas e diplomáticas. A Índia já manifestou apoio à candidatura, que ainda depende da análise dos demais membros. O Brics tem se expandido, mas enfrenta desafios internos de coesão e divergências geopolíticas que dificultam sua atuação unificada.

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O governo de Gana aprovou a apresentação formal de um pedido para ingressar no Brics, o bloco de países emergentes, anunciou o ministro das Relações Exteriores do país africano, Samuel Okudzeto Ablakwa, durante uma visita de seu homólogo indiano.

Ablakwa afirmou, na noite de terça-feira 6, que Gana já havia solicitado o apoio da Índia à sua candidatura, a qual descreveu como um esforço para diversificar as parcerias econômicas e diplomáticas do país.

“O gabinete do presidente John Dramani Mahama decidiu que Gana apresentará um pedido formal para ingressar no Brics”, declarou o ministro a jornalistas ao lado de seu colega indiano, Subrahmanyam Jaishankar.

Expansão

O bloco de economias emergentes, fundado por Brasil, Rússia, Índia e China, expandiu-se nos últimos anos para integrar mais países do Sul Global.

A África do Sul juntou-se ao grupo pouco depois de sua fundação, em 2009. Mais recentemente, Etiópia, Irã e Indonésia também aderiram. Outros países membros são Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos.

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“Unir-nos à Índia no Brics nos dará opções econômicas, diversificará nossa base e nossas parcerias, e também nos permitirá ter mais cooperação no âmbito do Sul Global”, declarou o ministro ganês.

Jaishankar afirmou que a Índia apoia a aspiração de Gana, mas esclareceu que a adesão do país depende da análise de todos os parceiros.

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Bloco de peso versus crise identitária

A soma dos países que já integram formalmente o Brics concentra mais de 40% da população global e 37% da economia mundial, segundo o critério Produto Interno Bruto (PIB) por poder de compra, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. O grupo detém ainda 26% das trocas comerciais do planeta e, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), concentra 44% das reservas de petróleo e 53% das reservas de gás natural do planeta. Não apenas isso, hoje produzem 43% do óleo e 35% do gás do mundo.

“O Brics de fato tem o peso econômico e militar acentuado, que cada vez mais vem demandando um peso político que seja à altura dos recursos que detêm”, afirma a diretora do Brics Policy Center e professora do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Marta Fernández.

No entanto, disputas internas envolvendo divergências geopolíticas e rivalidades regionais entre seus membros dificulta o objetivo de transformar o bloco em uma força internacional, por exemplo, de contraponto ao G7, grupo que reúne as principais economias desenvolvidas do planeta.

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As disputas entre Irã e Emirados Árabes Unidos, e entre Egito e Etiópia criam divisões que impedem uma atuação unificada em crises internacionais. Conflitos como a crise no Oriente Médio expuseram rachaduras no bloco, com divergências de posicionamento entre nações alinhadas a discursos mais duros contra os Estados Unidos (como Rússia e China) e países que adotam posturas mais cautelosas (como a Índia), ao passo que a convivência entre democracias e regimes autocráticos gera contradições recorrentes em pautas como direitos humanos, meio ambiente e governança global.

Em paralelo, embora Índia e China busquem um sistema global multipolar, a relação bilateral é marcada por desconfianças e disputas de fronteira na região do Himalaia, além de abordagens distintas sobre o grau de combatividade com o Ocidente.

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Também há contradições internas quanto à entrada de novos membros e ao perfil institucional do grupo, contrapondo o ímpeto de Rússia e China de expandir rapidamente o bloco para fazer frente à ordem ocidental e a cautela de países como Brasil e Índia em relação a adesões que diluam a coesão ou aumentem desalinhamentos estratégicos.