Nova taxa para turistas provoca protestos entre moradores de Veneza

Diversos comitês e associações de moradores de Veneza organizaram protestos nesta quinta-feira, 25, contra a cobrança de uma taxa de entrada para visitantes ao cartão-postal da Itália, acusando as autoridades locais de transformarem o patrimônio mundial da Unesco em um “parque temático”.

A nova medida, que entrou em vigor nesta quinta-feira, obriga os turistas a pagarem 5 euros (cerca de R$ 27) para visitarem o centro histórico de Veneza e tem como objetivo desestimular o turismo excessivo (“overtourism“), tornando a cidade “habitável” novamente, de acordo com o prefeito da cidade, Luigi Brugnaro.

Veneza já perdeu mais de 120 mil habitantes desde o início da década de 50 devido a problemas causados pelo turismo em massa. No entanto, muitos venezianos se opuseram à ideia, argumentando que a taxa não resolveria esses problemas e pedindo por moradias acessíveis.

Taxa para turistas

Veneza é a primeira grande cidade do mundo a cobrar uma taxa de entrada para turistas. A medida é válida até o dia 14 de julho, quando completa seu período piloto, mas será aplicada somente em 29 dias de pico, principalmente durante os fins de semana. Moradores, pessoas que só estão de passagem, estudantes, crianças menores de 14 anos e turistas que pernoitam na cidade são isentos da taxa.

As pessoas que pretendem visitar o centro histórico de Veneza precisarão comprar suas entradas on-line, com a verificação do pagamento feita através de um código QR, ou ao chegar no local. Os ingressos serão verificados aleatoriamente nos cinco principais pontos de chegada e os visitantes que não realizarem a compra podem receber multas de 50 euros a 300 euros (R$ 276 a R$ 1.660).

De acordo com o Conselho da cidade, 5.500 pessoas reservaram ingressos para este 25 de abril, o que trará 27.500 euros (R$ 152,5 mil) para os cofres públicos. Se a medida for bem-sucedida, Brugnaro prometeu que faria um corte de impostos para os habitantes locais.