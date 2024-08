Nova pesquisa amplia vantagem de Kamala Harris sobre Trump em eleição nos EUA

Uma nova pesquisa eleitoral dos Estados Unidos mostrou que Kamala Harris ampliou sua vantagem na corrida eleitoral contra Donald Trump em três estados-chave. A atual vice-presidente do país está quatro pontos percentuais à frente do rival republicano em Wisconsin, Pensilvânia e Michigan, de acordo com dados da pesquisa do The New York Times e da Siena College. A três meses da eleição nos EUA, Kamala tem a projeção de quase 2.000 prováveis ​​eleitores nos três estados.

Segundo o The Guardian, as pesquisas foram realizadas entre 5 e 9 de agosto, na semana em que Harris nomeou Tim Walz, do centro-oeste, governador de Minnesota e ex-professor do ensino médio, como seu vice e companheiro de chapa no pleito que será realizado em novembro.

Kamala saiu candidata após a desistência de Joe Biden de disputar a reeleição. Os resultados são otimistas para o Partido Democrata, já que o atual presidente aparecia empatado com Trump — ou ligeiramente atrás do republicano — nas pesquisas de intenções de voto. Segundo os entrevistados da pesquisa publicada no NY Times, Harris é considerada “mais inteligente, mais honesta e com temperamento mais apto para governar o país do que Trump”.

Kamala Harris e Tim Walz estão viajando em campanha pelo país, passando inicialmente em estados indecisos e cruciais para a eleição. Neste sábado, 10, a chapa tem um comício em Las Vegas, Nevada, estado em que Joe Biden e sua então vice venceram por dois pontos na corrida de 2020.

Outras pesquisas sobre Harris x Trump

Um levantamento publicado na sexta-feira, 9, pelo FiveThirtyEight, maior site de análise de pesquisas de opinião dos Estados Unidos, colocou a candidata democrata e vice-presidente americana, Kamala Harris, com uma vantagem de 2,1 pontos sobre o ex-presidente, Donald Trump, na corrida pela Casa Branca. Na média nacional, Kamala lidera em três estados-chave para o pleito: Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Trump, no entanto, está à frente no Arizona e na Geórgia. Os cinco locais são considerados importantes para uma vitória eleitoral por serem swing states, ou seja, que ora os eleitores votam nos democratas, ora nos republicanos.

Em outros estados-chave sem pesquisas suficientes para calcular médias, como a Carolina do Norte, o ex-presidente lidera por cerca de três pontos. Os candidatos estão quase empatados em Nevada, onde levantamentos recentes da CBS e da Bloomberg deram a Harris uma vantagem de dois pontos.