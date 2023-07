Noivo do ‘vestido que quebrou a internet’ é acusado de tentar matar esposa

O homem que viralizou depois que um vestido que comprou para seu casamento “quebrou a internet” compareceu ao Tribunal Superior de Glasgow, na Escócia, acusado da suposta tentativa de assassinato de sua esposa. Keir Johnston, de 38 anos, da Ilha de Colonsay, ganhou fama mundial em 2015 depois que a mãe da sua noiva usou um vestido em seu casamento que gerou um debate global sobre sua verdadeira cor – azul ou branco.

Johnston compareceu ao tribunal após ser acusado da tentativa do assassinato de Grace Johnston em uma casa de férias em março do ano passado. Ele é acusado de cometer violência doméstica e controle coercitivo por quase 11 anos antes de supostamente tentar matar a esposa, prendendo-a e apertando seu pescoço.

As acusações contra Johnston incluem, entre abril de 2019 e março de 2022, empurrar sua esposa contra uma parede, gritar com ela e tentar estrangulá-la, antes de ameaçar matá-la e de atacá-la com uma faca. Ele também teria tentado entrar em um veículo em que sua esposa estava, atingido Grace através de uma janela aberta do veículo.

Testemunhas também contam que viram o homem arrastando a mulher para fora de um bar quando ela se recusou a ir embora. Outras acusações afirmam que Johnston isolava sua esposa dos amigos e monitorava suas finanças, controlando a quantidade de dinheiro a que ela tinha acesso.

Quando o casal chegou às manchetes pela primeira vez, a imagem do controverso vestido gerava até 11 mil tweets por minuto. Milhões viam o vestido como preto e azul e outros milhões o viram branco e dourado.

Apelidado de “o vestido que quebrou a internet”, o caso viralizou nas redes sociais quando foi compartilhado pela primeira vez na rede social Tumblr por uma convidada do casamento, Caitlin McNeill, que pediu ajuda para resolver o dilema das cores. O casal chegou a aparecer no programa de auditório da Ellen DeGeneres, onde recebeu US$ 10 mil e uma viagem para Granada após revelar na TV que o vestido era preto e azul.

O vestido, ironicamente, figurou numa campanha contra a violência doméstica do Exército da Salvação, que mostrava uma mulher machucada e espancada vestida com um vestido branco e dourado. O slogan no pôster dizia: “Por que é tão difícil ver preto e azul? A única ilusão é se você acha que foi a escolha dela. Uma em cada seis mulheres é vítima de abuso. Pare o abuso contra as mulheres.”

Agora, os promotores afirmam que o relacionamento do casal desmoronou. Johnston cometeu uma série de ataques violentos que levaram à tentativa de assassinato de sua esposa, culminando em uma nova acusação de que em março de 2022, onde ele prendeu Grace no chão e tentou sufocá-la sentando em cima dela.

