Ninho da serpente: o dilema que envolve a casa onde Adolf Hitler nasceu

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A Áustria transformou a casa onde Adolf Hitler nasceu em uma delegacia de polícia, uma medida controversa para deter peregrinações neonazistas. A reforma de 20 milhões de euros dividiu o país, que debate a melhor forma de lidar com sua complexa herança histórica. Entenda o impacto e o que permanece.

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Ao som de uma banda de música local, a pequena cidade de Braunau am Inn, na Áustria, tentou recentemente encerrar um dos capítulos mais complexos de sua história moderna. No dia 22 de julho, policiais isolaram uma discreta casa de três andares que remonta ao século XVII. Foi ali que Adolf Hitler nasceu, em 20 de abril de 1889. Por décadas, o prédio permaneceu como símbolo indesejado da cidade. Depois da reforma que custou 20 milhões de euros, o imóvel reabriu, com pompa, como delegacia de polícia e abrigará cerca de cinquenta agentes.

A conversão é uma resposta direta a um problema crônico: a atração que o prédio exerce sobre a extrema direita. Embora Hitler tenha vivido ali apenas por alguns meses, neonazistas de vários países tratam o endereço como um local de peregrinação, tirando fotos, depositando coroas de flores e acendendo velas na calçada. Em abril de 2024, as autoridades flagraram quatro turistas alemães colocando rosas brancas nos vãos das janelas e posando para fotos — uma das mulheres chegou a fazer a saudação nazista.

O caso reacende a discussão sobre como uma democracia deve lidar com um monumento ao ódio. Uma comissão de especialistas descartou a demolição, ao concluir que derrubar a estrutura geraria acusações de negacionismo histórico e de “tentar apagar uma parte incômoda do passado”. Em vez disso, o governo optou pela “neutralização” física do espaço. Sob o projeto do escritório de arquitetura Marte.Marte, a fachada amarelo-ocre foi pintada de branco, as janelas em arco foram substituídas por molduras retangulares simples e a estrutura foi ampliada verticalmente. Para evitar que fragmentos da obra abastecessem o mercado de relíquias nazistas, todo o entulho da construção foi triturado e descartado em local não revelado.

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Ainda assim, a reforma dividiu o país. Uma pesquisa de opinião revelou que apenas 6% dos austríacos apoiavam a conversão do imóvel em delegacia; a maioria, de 53%, defendia que o espaço fosse dedicado a iniciativas sobre a trajetória do nacional-socialismo, o antifascismo e a paz. Robert Eiter, do Comitê Mauthausen da Áustria, classificou a neutralização como “absurda e irreal”. Ele alertou que extremistas usam coordenadas digitais para localizar o endereço. “Essa reforma não impedirá nenhum neonazista de peregrinar até Braunau”, disse Eiter.

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Do outro lado da fronteira, a Alemanha lida de forma distinta com sua “herança difícil”. Uma das abordagens é o apagamento físico completo, voltado a retirar o peso simbólico de um local. O exemplo mais conhecido é o do Führerbunker, o abrigo antiaéreo onde Hitler se suicidou em Berlim. Após a guerra, soviéticos e alemães orientais implodiram a estrutura de concreto repetidas vezes, até pavimentar um estacionamento e erguer prédios residenciais sobre as ruínas. Apenas em 2006 foi instalada uma placa informativa simples para desmistificar o local para os visitantes. Da mesma forma, a Prisão de Spandau, em Berlim, que abrigou criminosos de guerra nazistas, foi demolida para dar lugar a um shopping.

Em outros casos, a Alemanha neutralizou edifícios por meio do reúso comercial. O Estádio Olímpico de Berlim, amplamente explorado pela propaganda nazista em 1936, foi modernizado, embora traços históricos, como o Sino Olímpico, tenham sido preservados. O antigo Ministério da Aviação de Hermann Göring — que já foi o maior edifício de escritórios da Europa — passou por reformas internas e hoje sedia o Ministério das Finanças da Alemanha.

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No caso da Áustria, a disputa em Braunau reflete um debate permanente sobre a memória coletiva e a corresponsabilidade do país no Holocausto. Por décadas após 1945, a nação apoiou-se no mito de ter sido a “primeira vítima” do nazismo, demorando a reconhecer o amplo apoio popular que acolheu Hitler em 1938. Em um momento no qual o Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ) — com origem ligada a ex-integrantes do regime nazista — ganha força, o valor simbólico da casa em Braunau continua central no debate político.

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Na calçada em frente ao prédio, um elemento histórico permanece intacto: o Mahnstein, uma pedra extraída do campo de concentração de Maut­hausen. Apesar das tentativas do Ministério do Interior austríaco de transferir a pedra para um museu em Viena, os moradores lutaram para mantê-la no lugar. A inscrição, que omite intencionalmente o nome de Hitler, funciona como um alerta contra o esquecimento: “Pela paz, liberdade e democracia. Nunca mais o fascismo. Milhões de mortos nos lembram”. A permanência do monumento sugere que, embora a estrutura física possa ser controlada, a recordação do passado continua difícil de apagar.

Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2026, edição nº 3007