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Nicolás Maduro: Que vitória é essa?

O ex-presidente venezuelano reapareceu com semblante incomum para quem, há oito meses, encara a rotina de presidiário em Nova York

Por Ricardo Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 06h00 | Atualizado em 4 set 2026, 09h39
Nicolás Maduro
 (@nicolasmaduro/X)
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Sorridente e com os dedos em “V”, de vitória, o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro reapareceu com semblante incomum para quem, há oito meses, encara a rotina de presidiário em um centro de detenção em Nova York. Não se sabe ao certo em que circunstâncias o clique foi feito, mas pessoas ligadas ao ex-mandachuva da República Bolivariana disseram que ele se deixou fotografar pela ocasião do Dia dos Pais, que na Venezuela ocorre em junho. “Estamos firmes, com o coração cheio do amor de vocês”, diz a mensagem de seu perfil oficial, que só no sábado 29 divulgou a imagem. O estranho vazamento ocorreu no mesmo momento em que Delcy Rodríguez, a atual ocupante do Palácio de Miraflores, confere certo caráter econômico ao cavalo de pau ideológico que pilota na nação socialista. Ela firmou um acordo que vai permitir aos Estados Unidos explorar um quinto das reservas petrolíferas, em um contrato que prevê a operação de dezessete campos pela North American Blue Energy Partners (Nabep) durante 100 anos, período em que a companhia deve se associar a empresas e ao governo americano. Segundo Donald Trump, a parceria tem o objetivo de “reduzir os preços da gasolina nos EUA”, promessa que, se cumprida, deverá demorar alguns anos para acontecer. Até lá, os dois mandatários, com problemas internos em seus respectivos países, tentam colher os frutos políticos da retomada das negociações. Já Maduro tem um encontro marcado com a Justiça em 2027, quando será julgado pelos crimes de narcotráfico e terrorismo.

Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011

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