Nevasca recorde prende mais de mil motoristas em carros no Japão

Mais de mil pessoas foram forçadas a passar a noite em seus carros na noite de quinta-feira 17 no Japão após uma nevasca recorde atingir partes do país. Equipes de resgate trabalham há dois dias para resgatar motoristas do congestionamento que chegou a 16,5 quilômetros.

Foram distribuídos cobertores, gasolina e comida para as pessoas presas na rodovia Kanetsu, que liga a capital Tóquio à cidade de Niigata. O congestionamento teria iniciado quando um pequeno caminhão quebrou na estrada durante a nevasca.

As autoridades afirmaram que continuarão a operação ao longo deste fim de semana. As atividades de resgate, contudo, podem ser atrapalhadas por uma nova nevasca que poderá ocorrer ainda neste fim de semana.

“Estamos trabalhando o melhor possível para resgatar os motoristas e passageiros, vamos continuar a operação pela noite”, disse a Defesa Civil de Niigata.

Um engarrafamento similar ocorreu na rodovia Joshinetsu, próxima a Kanetsu. Os 300 veículos que ficaram parados nela foram liberados na quinta-feira 17.

O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, instaurou um gabinete de crise e pediu cautela a população, após notícias de que mais de 10.000 domicílios ficaram sem energia elétrica devido à neve.