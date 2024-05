Netanyahu manda encerrar operações da Al Jazeera em Israel

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, determinou neste domingo (5) o encerramento das operações da Al Jazeera no país por entender que a emissora de TV ameaça a segurança nacional. A decisão pelo fechamento da rede aconteceu um mês depois que o Parlamento israelense aprovou uma lei que autoriza o encerramento temporário das operações da Al Jazeera em Israel.

A informação sobre o fim das operações foi confirmada por um funcionário da emissora do Catar em Israel à Reuters. Uma autoridade israelense também ouvida pela Reuters contou que a polícia invadiu um quarto de um hotel em Jerusalém onde funcionava o escritório do grupo midiático. Uma série de vídeos que registravam os policiais durante essa ação viralizaram nas redes sociais neste domingo.

A ordem dada por Netanyahu é para que as autoridades fechem todos os escritórios da Al Jazeera em Israel, além de apreender os equipamentos, tirar o site da emissora do ar e bloquear o sinal por onde a emissora faz suas transmissões. Para o governo de Israel, a emissora faz uma cobertura pró-Palestina na Faixa de Gaza.

Em nota, a Al Jazeera condenou as atitudes de Netanyahu e rejeitou as acusações feitas pelo primeiro-ministro israelense. “A contínua supressão da imprensa livre por parte de Israel, vista como um esforço para ocultar suas ações na Faixa de Gaza, constitui uma violação do direito internacional e humanitário”, diz o texto.

A rede é financiada pelo governo do Catar que, até agora, não se pronunciou. A Al Jazeera vem sendo criticada por Israel por conta da conduzão de sua cobertura da guerra na Faixa de Gaza, onde a emissora realiza transmissões ao vivo. Em abril, quando o parlamento israelense encaminhou a lei para o fechamento da Al Jazeera, a emissora tinha emitido uma nota na qual dizia que o governo Netanyahu fazia um esforço para fechar o canal e que isso “fazia parte de uma série de ataques sistemáticos de Israel para silenciar a Al Jazeera”.