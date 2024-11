Na reta final de campanha, Kamala Harris e Donald Trump vão à Carolina do Norte

Na reta final da campanha presidencial nos Estados Unidos, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump voltaram a escolher o mesmo destino, na tentativa de garantir mais apoiadores no pleito. Neste sábado, 2, os dois estão nas ruas da Carolina do Norte, no sudeste do país. O estado é um dos chamados swing states, regiões tratadas como decisivas para o resultado da eleição, e onde o vencedor ainda não está claro, segundo as pesquisas de intenção de voto.

O roteiro de Harris passa pela cidade de Charlotte, a maior do estado. Lá, ela planeja, segundo a agência de notícias Reuters, uma aparição ao lado do astro do rock Bon Jovi. Trump, por sua vez, vai realizar comício em Gastonia durante o dia e, à noite, vai à arena First Horizon Coliseum, em Greensboro, onde deverá discursar.

Este será o quarto dia consecutivo em que Harris e Trump fazem campanha no mesmo estado. A “coincidência” ressalta a importância dos swing states para o resultado eleitoral, na visão de ambas as campanhas. Além da Carolina do Norte, são considerados com esse perfil os estados de Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Nevada e Arizona. De acordo com as pesquisas, a diferença entre os dois candidatos é mínima, e o pleito deverá ser decidido no detalhe.

A votação está marcada para a próxima terça-feira, 5. Até aqui, contudo, mais de 70 milhões de americanos já foram às urnas antecipadamente. Tal patamar está abaixo do que aconteceu na última eleição, em 2020, ainda durante a pandemia de Covid-19, mas ainda é considerado alto, de acordo com a Reuters e com o Election Lab, da Universidade da Flórida.

No último pleito, há quatro anos, foi Trump quem venceu na Carolina do Norte, à época contra Joe Biden, de quem Harris é vice. A diferença entre os dois candidatos, porém, foi pequena, de menos de 1,5 ponto percentual. O estado também elegeu na ocasião um governador democrata — ou seja, o cenário é indefinido e desperta esperança de ambos os lados.