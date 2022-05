Na França, partidos de esquerda fecham coalizão para fazer frente a Macron

O Partido Socialista da França fechou um acordo nesta sexta-feira, 6, para aderir à primeira coalizão ampla da esquerda francesa em 20 anos, na tentativa de privar o presidente recém-reeleito Emmanuel Macron da maioria nas eleições parlamentares de junho.

O pacto, que os partidos Verde e Comunista já tinham aprovado no início desta semana, colocou a legenda de Jean-Luc Melenchon, França Insubmissa (LFI) – eurocética e de extrema esquerda –, no comando da chamada Nova União Popular.

O político por pouco não chegou ao segundo turno nas eleições presidenciais, ficando em terceito lugar, com 22% dos votos (quem competiu contra Macron foi Marine Le Pen, de extrema-direita).

Macron garantiu um segundo mandato presidencial no mês passado, mas precisará da maioria no parlamento se quiser aprovar as políticas anunciadas durante sua campanha, que incluem o aumento da idade de aposentadoria de 62 anos para 65 anos.

As projeções iniciais de pesquisas mostram que o partido de Macron – que ganhou nome novo na quinta-feira, 6, e agora chama-se Renascença – deve vencer as eleições de 12 e 19 de junho. No entanto, as pesquisas foram realizadas antes do anúncio da aliança de esquerda fosse atingida e antes da escolha dos candidatos para os 577 distritos eleitorais da França.

O Partido Socialista, por muito tempo a força dominante da esquerda e impulsionador da integração europeia, agora está reduzido a coadjuvante. A candidata presidencial dos socialistas, Anne Hidalgo, obteve apenas cerca de 1,7% dos votos na eleição presidencial.

Por conta disso, alguns membros estão desertando o partido. O Renascença, de Macron, instou os socialistas que reprovam a coalizão com a extrema esquerda a se juntarem a eles.

Segundo o histórico dos pleitos legislativos na França, o partido do presidente sempre conquista a maioria no parlamento. No entanto, se o resultado for diferente desta vez, Macron seria pressionado a nomear um primeiro-ministro de outro partido, inaugurando um período tenso de “coabitação”, durante o qual os poderes presidenciais são limitados.

