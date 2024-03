Música techno de Berlim entra para lista de patrimônios da ONU

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) anunciou na quarta-feira seis novos registros à lista alemã de patrimônios culturais imateriais, entre eles a música techno de Berlim. A lista agora tem 150 entradas na Alemanha.

O estilo musical eletrônico foi impulsionado por clubes da capital alemã. Os espaços, no entanto, ainda sofrem com as consequências da pandemia de Covid-19.

Segundo Lutz Leichsenring, membro do conselho executivo da “Clubcommission” em Berlim, a decisão é um “marco para produtores, artistas, operadores de clubes e organizadores de eventos de techno de Berlim”.

“A decisão nos ajudará a garantir que a cultura do clube seja reconhecida como um setor valioso digno de proteção e apoio”, completou Lutz.

Continua após a publicidade

Além da techno, a Unesco também adicionou à lista a tradição de canto de Finsterwalde e o “Kirchseeon Perchtenlauf”, um desfile de inverno na Baviera no qual as pessoas se vestem com fantasias de monstros.

O estilo de costura de tapeçaria do estado de Hesse, “Schwälmer Weißstickerei”, a cidra de maçã Viez e o montanhismo na Saxônia também foram incluídos.

“Seja subcultura ou artesanato tradicional, tudo isso faz parte da riqueza cultural do nosso país”, disse Claudia Roth, Comissária Federal da Alemanha para a Cultura e a Mídia.

Continua após a publicidade

Patrimônio Cultural Imaterial

Segundo a Unesco, o patrimônio cultural imaterial é principalmente identificado como uma forma cultural de expressão diretamente ligada às tradições humanas e à criatividade. O reconhecimento dessas práticas tem como objetivo preservá-las e mantê-las vivas. Esses elementos culturais geralmente são passados de geração para geração, permitindo que eles evoluam.

O patrimônio cultural imaterial pode ser manifestado através de práticas, rituais, conhecimentos, habilidades e artes cênicas, como música, dança e teatro.

A inclusão da techno na lista da Unesco foi considerada pela primeira vez há dez anos pelo matemático e musicólogo Hans Cousto. O pedido foi realizado novamente pela organização sem fins lucrativos Rave The Planet em novembro de 2022.