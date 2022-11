‘Mr. Lula’: A curiosa troca de nome do presidente eleito no New York Times

Há mais de 30 anos, quando um metalúrgico que viria a ser presidente do Brasil ganhou proeminência e relevância, o New York Times bateu o martelo de que, nas páginas do jornal, ele deveria ser chamado de “Mr. da Silva”. Nesta sexta-feira, 11, no entanto, o periódico anunciou que Luiz Inácio Lula da Silva agora será chamado pelo curioso “Mr. Lula”.

Em publicação nas redes sociais, o diretor da sucursal do New York Times no Brasil, Jack Nickas, afirmou que a mudança de padrão para tratar do presidente eleito segue discussões internas.

https://twitter.com/jacknicas/status/1590830747732123671

“Ele é universalmente conhecido simplesmente como Lula – e qualquer brasileiro lhe dirá: “da Silva” é o sobrenome mais comum do país. Mas não chamamos as pessoas pelos apelidos”, explicou Nickas. “Lula era seu apelido. Então ele fez dele seu sobrenome legal anos atrás. E ele o usou como seu sobrenome principal desde então”.

O jornalista ainda lembrou que a ex-esposa do presidente eleito, Marisa Letícia, ainda usou Lula como sobrenome, acrescentando que a mudança do padrão do jornal vem “antes tarde do que nunca”.

Em resposta, o petista citou a publicação de Nickas com um emoji de lula.

Curiosamente, Nickas é o jornalista que emplacou os termos “imbrochável” e “tchutchuca do centrão” no New York Times, fazendo uma espécie de malabarismo linguístico para tentar traduzi-los.

