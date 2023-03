Morte em massa de peixes atinge rio australiano; veja vídeo

Milhões de peixes mortos cobriram a superfície de um rio na cidade de Menindee, que fica no sudeste da Austrália, a cerca de 1 quilômetro de Sydney. A autoridade fluvial local atribui a morte em massa dos animais à onda de calor que afeta o país e atinge o Rio Darling-Baaka, reduzindo os níveis de oxigênio na água.

O rio Darling-Baaka faz parte da Bacia Murray Darling, o maior sistema fluvial da Austrália. Em um post no Facebook, o Departamento de Indústrias Primárias de Nova Gales do Sul, estado afetado pelo fenômeno, declarou que a onda de calor colocou “mais estresse em um sistema que experimentou condições extremas de inundações em larga escala”.

#UPDATE: video from #Menindee local Graeme McCrabb… @NSWDPIE_Water confirming millions native fish dead. Cause = Lack of oxygen as floodwaters recede, huge build up of biomass and fish whose populations boomed during the wet times. Heatwave exacerbating low oxygen levels 😢 pic.twitter.com/RQLR1JA38D

— Sara Tomevska (@STomevska) March 17, 2023