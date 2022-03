Morrem mãe e bebê vítimas de ataque a maternidade em Mariupol

Uma mulher grávida e seu bebê feridos em um ataque a uma maternidade na cidade ucraniana de Mariupol por forças russas, em uma das cenas mais devastadoras da guerra na Ucrânia, morreram no final de semana.

De acordo com agências internacionais, o bebê chegou a nascer por meio de uma cesariana no último sábado, porém os médicos disseram no mesmo dia que ambos vieram a óbito. Em entrevista à emissora de televisão ucraniana, o cirurgião responsável confirmou a informação.

“Enquanto ela estava sendo ressuscitada e as medidas anti choque estavam sendo tomadas, fizemos uma cesárea e recebemos a criança sem sinais de vida. A reanimação da criança por mais de meia hora não funcionou. Tentamos a ressuscitação da mãe por meia hora ou mais, sem nenhum resultado. Ambos morreram”, disse.

A mulher foi levada às pressas para outro hospital e, segundo relatos dos médicos, ao perceber que estava perdendo o seu bebê, ela gritou para que eles a matassem. Após a morte do bebê, os cirurgiões focaram seus esforços para tentar salvar a mãe, que também não sobreviveu.

A Rússia negou que tenha atacado a maternidade e a porta-voz dos Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, chamou a situação de “terrorismo de informação”.

De acordo com as Nações Unidas, ao menos 636 civis morreram na Ucrânia desde o início do conflito, em 24 de fevereiro, e 1.125 ficaram feridos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) prevê que, caso o conflito se estenda por mais tempo, o número total de refugiados pode chegar a mais de 4 milhões de pessoas, e o número de deslocados internos pode ultrapassar os 6,7 milhões.