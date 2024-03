Míssil russo quase atinge carros que transportavam Zelensky e premiê grego

Um míssil da Rússia atingiu a cidade de Odessa nesta quarta-feira, 6, a apenas 500 metros de um comboio que transportava o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis. Ao menos cinco pessoas foram mortas pelo ataque, segundo o porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk.

Embora os líderes não tenham sido feridos, Zelensky disse ter visto e ouvido a explosão. Em discurso na cidade, ele destacou que os soldados russos “não se importam onde atacam” e adiantou que ainda não tinha informações detalhadas sobre incidente, somente que havia “mortos e feridos”. O líder ucraniano argumentou, ainda, que seu país precisa se “defender em primeiro lugar” e argumentou que a “melhor maneira de fazer isso é com um sistema de defesa aérea”, enfatizando a importância da ajuda de aliados no Ocidente.

“O mundo tem sistemas de defesa aérea suficientes e a capacidade de produzir armas para defesa”, afirmou ele. “Armas são necessárias aqui para salvar vidas. São necessárias soluções, agora”, completou.

O premiê grego, visivelmente abalado, disse que o estrondo foi “o mais vívido lembrete de que há uma verdadeira guerra acontecendo”. Ele também reforçou que o conflito, iniciado há dois anos, “não afeta apenas a linha de frente, os soldados, mas também cidadãos inocentes”.

De acordo com as Nações Unidas, mais de 10 mil civis foram mortos na guerra – um número que a própria organização acredita ser subnotificado. Em fevereiro, Zelensky revelou pela primeira vez quantos militares morreram em campo de batalha. – 31 mil. O número é mais baixo que estimativas de agências dos Estados Unidos, que calculam 70 mil baixas.

Odessa na mira

Até fevereiro de 2022, Odessa era responsável por mais de dois terços das exportações e importações de cereais da Ucrânia (país antes considerado o “cesto de pão” da Europa). Devido ao seu importante papel na economia ucraniana, atraiu intensos e repetidos ataques russos.

A cidade, na foz do rio Danúbio, também abriga a principal base da marinha de Kiev. Em ofensiva renovada, o Ministério da Defesa da Rússia informou que a operação desta quarta-feira foi conduzida às 11h40, no horário de Moscou (5h40 em Brasília), com objetivo de neutralizar “barcos não tripulados” do exército ucraniano.

“As Forças Armadas da Federação Russa lançaram um ataque com mísseis de alta precisão a um hangar no distrito portuário industrial de Odesa, onde estavam em andamento os preparativos para o uso em combate de barcos não tripulados das forças armadas da Ucrânia. O objetivo do ataque foi alcançado. O objeto foi atingido”, disse a pasta em comunicado.

No último sábado, um prédio residencial em Odessa também foi destruído por um míssil russo. Ao menos 12 pessoas foram mortas, incluindo cinco crianças, segundo autoridades ucranianas.