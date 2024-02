‘Minha memória está boa’, garante Biden após investigação dizer o oposto

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reagiu com fúria nesta sexta-feira, 9, a uma investigação do Departamento de Justiça que declarou que ele reteve, de forma ilegal, arquivos ultrassecretos do governo, além de concluir que o chefe da Casa Branca tem dificuldade para relembrar eventos importantes de sua vida.

“Minha memória está boa”, garantiu em uma coletiva de imprensa improvisada. Em relação a uma afirmação do inquérito, que descreveu que Biden não conseguia se lembrar quando seu filho morreu, o presidente disparou: “Como diabos ousam criar isso?”

O inquérito de 354 páginas, liderado pelo conselheiro especial do Departamento de Justiça, Robert Hur, descobriu que Biden “reteve e divulgou intencionalmente” arquivos confidenciais, relacionados à política militar e externa no Afeganistão, que obteve enquanto era vice-presidente de Barack Obama e não devolveu após deixar o cargo. No entanto, as autoridades decidiram não acusá-lo por isso.

A questão da idade

O conselheiro especial Hur, um republicano nomeado para o cargo pelo procurador-geral de Biden, Merrick Garland, entrevistou o presidente de 81 anos durante cinco horas como parte da investigação. Segundo ele, Biden não se lembrava de quando foi vice-presidente (de 2009 a 2017), ou “mesmo dentro de vários anos, quando seu filho Beau morreu” (2015).

O relatório, divulgado na manhã desta sexta-feira, disse que a memória do presidente tinha “limitações significativas”. Embora Biden tenha refutado veementemente a afirmação, na última semana, ele confundiu o presidente da França, Emmanuel Macron, com o ex-presidente francês, François Mitterrand, morto em 1996. Também trocou o nome de Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha, pelo de seu antecessor, Helmut Kohl, que faleceu em 2017.

Além disso, durante a própria coletiva de imprensa a respeito do inquérito, em referência a uma pergunta sobre a guerra na Faixa de Gaza, ele referiu-se ao líder egípcio, Abdul Fattah al-Sisi, como o “presidente do México”.

“Acho que, como vocês sabem inicialmente, o presidente do México, Sisi, não queria abrir a porta para permitir a entrada de ajuda humanitária”, afirmou.

Cerca de 70% das pessoas que dizem que prefeririam outro candidato democrata às eleições presidenciais referem-se à idade de Biden como um grande problema.