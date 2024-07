Mais uma pesquisa põe Trump à frente de Biden na corrida pela Casa Branca

Uma nova pesquisa do Pew Research Center, divulgada nesta quinta-feira, 11, mostrou que o presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, aparece atrás do rival republicano Donald Trump nas intenções de voto, aumentando a pressão para que ele desista da corrida pela Casa Branca. O levantamento é congruente com outro feito pelo jornal americano The New York Times após o desempenho desastroso de Biden no debate contra Trump, em que apresentou dificuldades para formar frases fortes e coerentes.

Embora as eleições americanas sejam decididas por estado — seis dos quais são considerados “chave” para o pleito, Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin —, o Pew Research Center descobriu que, se a votação fosse hoje, 44% escolheriam Trump; 40%, Biden; 15% apoiariam o candidato independente Robert F. Kennedy Jr; e 2%, outro candidato.

Se as escolhas se restringissem apenas a Biden e Trump, o republicano teria uma vantagem um pouco mais estreita: 50% contra 47%.

Devido à performance nas pesquisas, e ao fracasso no debate presidencial, tem aumentado o coro para que o presidente desista da reeleição em favor de alguém mais jovem. A decisão precisa ocorrer antes da Convenção Nacional do Partido Democrata, marcada para os dias 19 a 22 de agosto, mas pode prejudicar a campanha do novo candidato se demorar tanto. Por enquanto, Biden insiste que permanecerá na corrida.

“Mentalmente aguçado”

A pesquisa, também realizada após o debate do final de junho, mostrou que só 24% dos eleitores descrevem o presidente como “mentalmente aguçado”, enquanto mais que o dobro dessa parcela (58%) sente o mesmo em relação a Trump. O Pew observou que a percepção sobre a aptidão de Biden para o cargo caiu significativamente em relação a 2020, quando 46% o consideravam “mentalmente aguçado, e 6 pontos percentuais somente em relação a janeiro.

Dito isso, a pesquisa confirma que ambos os candidatos não são exatamente bem-vistos. Parcelas idênticas de 63% dos entrevistados descreveram Trump e Biden como “embaraçosos”, incluindo grandes parcelas de seus próprios apoiadores. Outras descobertas que confirmam o estado geral de insatisfação com o pleito incluem:

Apenas 30% dos apoiadores de Trump gostam da forma como ele se comporta;

Somente um terço dos americanos (32%) aprova a gestão de Biden;

87% afirmam que, até agora, a campanha eleitoral não os deixa orgulhosos do país;

53% são a favor da substituição de ambos os candidatos por nomes diferentes, 4 pontos percentuais a mais que em abril.