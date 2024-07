Biden diz a democratas do Congresso que continuará na corrida eleitoral

Em meio às crescentes preocupações sobre a viabilidade de sua campanha e críticas por seu desempenho em debate recente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou uma carta nesta segunda-feira, 8, garantindo a democratas do Congresso que permanecerá na corrida eleitoral.

“Quero que saibam que, apesar de todas as especulações na imprensa e em outros lugares, estou firmemente comprometido em permanecer nesta corrida, em correr esta corrida até o fim e em derrotar Donald Trump”, disse Biden na carta, vista pela rede americana CNN.

Segundo uma fonte da campanha de Biden ouvida pela emissora, o presidente permanecerá em contato com deputados e senadores democratas e todos os democratas da Câmara vão se reunir na terça-feira para discutir questões recentes sobre a candidatura.

Na semana passada, uma fonte ouvida pelo jornal New York Times chegou a afirmar que o presidente teria revelado a aliados próximos que tem dúvidas se deve insistir em sua candidatura. O caso foi rejeitado pelo vice-secretário de Imprensa da Casa Branca, Andrew Bates, que disse se tratar de uma “declaração absolutamente falsa”.

A suposta revelação feita pelo presidente, que teria mostrado pela primeira vez dúvidas sobre a campanha, segue as reações negativas de aliados e dos principais veículos de imprensa do país por conta do debate. Em editorial no dia seguinte ao confronto, o The New York Times pediu que Biden desista de concorrer à reeleição, posicionamento feito também pelo The Wall Street Journal e pelo Financial Times, além da revista Time e da publicação inglesa The Economist.

Nos textos publicados, que refletem o posicionamento desses veículos sobre o tema, foram feitos alertas sobre uma eventual vitória de Trump e as consequências que seu retorno à Casa Branca traria para a democracia. Em seu primeiro embate direto contra o adversário eleitoral, Biden encontrou dificuldades para finalizar suas sentenças e concluir o raciocínio, jogando os holofotes sobre sua idade avançada.

Aos 81 anos, caso consiga um novo mandato, o atual presidente americano deixaria o poder com 86 anos. A preocupação é que novos episódios como esse se repitam nas próximas semanas, desgastando cada vez mais sua imagem em relação a Trump, de 78 anos. As eleições no país estão marcadas para o dia 5 de novembro.

Apesar das críticas, uma pesquisa Reuters/Ipsos publicada na terça-feira mostra que tanto Trump quanto Biden mantêm o apoio de 40% dos eleitores registrados, sugerindo que o democrata não perdeu terreno desde o debate. A mesma sondagem, no entanto, mostra que um em cada três democratas acredita que o presidente deveria encerrar sua campanha de reeleição.