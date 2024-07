Trump amplia vantagem sobre Biden após debate eleitoral, diz pesquisa

Uma pesquisa de opinião realizada pelo jornal americano The New York Times em parceria com a Siena College revelou, nesta quarta-feira, 3, que o ex-presidente americano Donald Trump ampliou sua vantagem sobre o atual líder dos Estados Unidos, Joe Biden, na disputa pela Casa Branca. A mudança ocorreu após a performance considerada desastrosa do democrata no debate presidencial da semana passada, que fez membros de seu próprio partido questionarem se ele deveria continuar na corrida.

No levantamento, Trump aparece à frente de Biden com 49% das intenções de voto, contra 43% do rival. São 3 pontos percentuais a mais do que apenas uma semana atrás, antes do debate, e a maior vantagem que o republicano registrou em pesquisas do NYT desde 2015. Sua liderança aumenta ainda mais entre os eleitores registrados: 49% contra 41%.

Ainda assim, a disputa eleitoral de 2024 tem dois candidatos com recordes de desaprovação. Após o debate, o índice de impopularidade de Biden subiu para 61%, e o de Trump, para 55%.

A questão da idade

Outro dado revelador é que 74% dos americanos disseram que consideram Biden, aos 81 anos, velho demais para o cargo, um aumento de 5 pontos percentuais desde o debate em que ele apresentou dificuldades para formar frases completas, coerentes e incisivas. Entre os eleitores democratas, a preocupação com a idade de Biden cresceu 8 pontos percentuais, para 59%, enquanto impressionantes 79% dos independentes, não filiados a nenhum dos dois partidos, afirmaram sentir o mesmo.

Metade dos eleitores disse até que sua “idade é um problema tão grande que ele não é capaz de lidar com o cargo de presidente”. A porcentagem de eleitores democratas que pensam que Biden deveria desistir da corrida presidencial também aumentou – mas muito menos do que os que afirmaram estar preocupados com o fato de que o chefe da Casa Branca terá 86 anos ao fim de um possível segundo mandato.

Também aumentou a preocupação dos americanos com a idade de Trump, embora nada comparado à situação de Biden. Após o debate, 42% disseram que consideram-no velho demais para o cargo, um aumento de 3 pontos percentuais em relação à semana anterior. Mas apenas 19% acham que ele não seria capaz de lidar com o cargo por ter 78 anos.

Candidatura em risco?

O temor de que o atual presidente não esteja à altura do cargo, segundo o levantamento, existe entre a maioria dos grupos demográficos, geográficos e ideológicos pesquisados. Ou seja, é generalizada. Isso oferece provas empíricas daquilo que muitos democratas temiam: que o desempenho fraco de Biden no debate tenha colocado sua candidatura, bem como sua vitória nas eleições de novembro, em perigo.

Entre os que responderam à pesquisa do NYT, 60% daqueles que assistiram ao debate disseram que Trump ganhou de Biden. Só 22% acharam que o democrata venceu, e menos ainda (16%) que ele se saiu bem. Até mesmo entre eleitores democratas, só um terço o avaliou positivamente. Enquanto isso, 89% dos eleitores republicanos elogiaram a performance do ex-presidente.

Alcance do debate

O evento promovido pela emissora americana CNN, em Atlanta, na Geórgia, foi assistido ao vivo por mais de 50 milhões de americanos, e 59% dos eleitores consultados na pesquisa do NYT disseram ter visto o programa. Apenas 10% não ouviram falar do debate, 15% ouviram falar e outros 16% assistiram a clipes e cortes do evento nas redes sociais, depois que já tinha acabado.

Foi entre o último grupo, dos espectadores nas redes sociais, que o problema da idade de Biden apareceu de forma mais aguda – possivelmente porque algumas das respostas mais incoerentes do presidente rapidamente viralizaram. Impressionantes 80% dos entrevistados desse grupo disseram que consideram o democrata velho demais para o cargo.

Questão da masculinidade

Chamado de “valentão” pelos críticos e “macho” pelos apoiadores, Trump fez da masculinidade uma das pedras angulares de sua campanha – por exemplo, escolhendo um campeonato de UFC como o primeiro compromisso público após se tornar o primeiro líder americano condenado por um crime no mês passado.

Uma das conclusões mais interessantes da pesquisa do NYT foi justamente que os homens foram responsáveis ​​por praticamente todos os ganhos de Trump. Antes do debate, ele liderava por 12 pontos percentuais entre ​​eleitores do sexo masculino. Depois, sua vantagem entre o grupo aumentou para 23 pontos, um movimento concentrado particularmente entre os mais jovens e sem diploma universitário.

Em paralelo, a vantagem de Biden entre eleitoras mulheres aumentou ligeiramente, de 5 para 8 pontos percentuais.